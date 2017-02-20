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Afrika'nın yıldızı Çin'e transfer oldu

Çin'in Henan Jianye takımı, Danimarka'nın Aalborg ekibinden Afrika Uluslar Kupası'nın en değerli futbolcusu seçilen Kamerunlu Bassogog'u transfer etti

20 Şubat 2017 Pazartesi 14:52
Afrika'nın yıldızı Çin'e transfer oldu

Çin Süper Lig ekibi Henan Jianye, Danimarka'nın Aalborg takımından Kamerunlu forvet Christian Bassogog'u kadrosuna kattı.

Henan Jianye Kulübünden yapılan açıklamada, 21 yaşındaki Bassogog'un transferi konusunda Aalborg ile anlaşma sağlandığı bildirildi. Danimarka basınında yer alan haberlerde, Henan Jianye'nin 5 yıllık sözleşme imzaladığı Bassogog için 6 milyon avro bonservis bedeli ödediği öne sürüldü. Bassogog, Kamerun Milli Takımı ile şampiyonluk yaşadığı 2017 Afrika Uluslar Kupası'nın en değerli oyuncusu seçilmişti. Bu sezon Aalborg formasıyla 21 maça çıkan genç futbolcu, 4 gol kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
AalborgChristian BassogogFutbolHenan Jianye
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