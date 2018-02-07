Ahmet İlhan 3 ay yok

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk edecek Gençlerbirliği, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Ümit Özat yönetiminde yapılan antrenmana ısınma koşusuyla başlayan futbolcular, daha sonra iki gruba ayrıldı. Ziraat Türkiye Kupası'nda dün Beşiktaş ile oynanan karşılaşmada görev alan oyuncular, ikinci bölümde yaptıkları koşuyla günü tamamladı. Diğer futbolcular ise dar alanda çift kale maç ve koşuyla antrenmanı bitirdi. Antrenmana, tedavileri süren Serdar Gürler, Nihat Şahin, Deniz Yılmaz ve Ahmet İlhan Özek katılmadı.

Kulübün sağlık ekibi, pazartesi günü yapılan antrenmanda sakatlanarak çalışmayı yarıda bırakan Ahmet İlhan'ın sağ kasık tendonunda yırtık olduğunu ve futbolcunun 10-12 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Gençlerbirliği, yarın yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.