Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
116008
ALTIN
161.004
DOLAR
3.7807
STERLİN
5.2574
EURO
4.6684

Ahmet İlhan 3 ay yok

Gençlerbirliği'nde Ahmet İlhan'ın 10-12 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı

07 Şubat 2018 Çarşamba 12:41
Ahmet İlhan 3 ay yok

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk edecek Gençlerbirliği, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Ümit Özat yönetiminde yapılan antrenmana ısınma koşusuyla başlayan futbolcular, daha sonra iki gruba ayrıldı. Ziraat Türkiye Kupası'nda dün Beşiktaş ile oynanan karşılaşmada görev alan oyuncular, ikinci bölümde yaptıkları koşuyla günü tamamladı. Diğer futbolcular ise dar alanda çift kale maç ve koşuyla antrenmanı bitirdi. Antrenmana, tedavileri süren Serdar Gürler, Nihat Şahin, Deniz Yılmaz ve Ahmet İlhan Özek katılmadı.

Kulübün sağlık ekibi, pazartesi günü yapılan antrenmanda sakatlanarak çalışmayı yarıda bırakan Ahmet İlhan'ın sağ kasık tendonunda yırtık olduğunu ve futbolcunun 10-12 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Gençlerbirliği, yarın yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
FutbolGençlerbirliğiSpor Toto Süper LigTrabzonsporTrabzonspor Maçı Hazırlıkları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mustafa formayı zorluyor
Mustafa formayı zorluyor
"F.Bahçe'ye üstünlük kurarız"
"F.Bahçe'ye üstünlük kurarız"
"G.Saray, telafi etmek isteyecektir"
"G.Saray, telafi etmek isteyecektir"
Elia, sakatlığı atlattı
Elia, sakatlığı atlattı
Atiba ve Tosic takımla çalıştı
Atiba ve Tosic takımla çalıştı
"G.Saray yenilgiyi asla kabul edemez"
"G.Saray yenilgiyi asla kabul edemez"
Konya, Galatasaray maçına hazır
Konya, Galatasaray maçına hazır
Trabzonspor, ikinci yarıda kayıp
Trabzonspor, ikinci yarıda kayıp
Gönderilen hoca sayı 14 oldu
Gönderilen hoca sayı 14 oldu

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim