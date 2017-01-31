Akakpo TFF 1. Lig yolcusu

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Gaziantepspor, Trabzonspor'dan ayrılan defans oyuncusu Serge Akakpo ile anlaşma sağladı.



Kulüp başkanı Osman Toprak, yaptığı açıklamada, ara transfer döneminde kadrolarına önemli isimler kattıklarını söyledi. Bu kapsamda bir süredir görüştükleri Akakpo ile temasa geçildiğini aktaran Toprak, "Togolu defans oyuncusuyla anlaşma sağladık. Kendisinin 1,5 yıllık sözleşme imzalamak üzere Gaziantep'e gelmesini bekliyoruz. Hava muhalefeti nedeniyle tecrübeli oyuncunun gelmesi gecikti. Gün içerisinde sözleşmesini imzalamak istiyoruz." diye konuştu. Toprak, ileri uçta daha etkili olabilmek için birkaç oyuncuyla görüşüldüğünü ve gün içerisinde yeni bir transfere daha imza atmak istediklerini kaydetti.

"İnşallah daha iyi olacağız"

Büyükşehir Gaziantepspor Teknik Direktörü Metin Diyadin, 3-1 galip geldikleri Bandırmaspor maçını daha farklı kazanabileceklerini söyledi. Metin Diyadin, yaptığı açıklamada, Bandırmaspor maçına iyi hazırlandıklarını ve hak ettikleri galibiyeti aldıklarını kaydederek, "Sonuç her ne kadar iyi görünse de aslında oynadığımız oyunun karşılığı değil. Çok fazla gol pozisyonuna girdik ama sadece 3'ünü gole çevirdik. Bunun sayısını artırmalıyız. Bu anlamda çalışmalarımız sürüyor. İnşallah daha iyi olacağız." diye konuştu. Ligdeki aranın kendileri için iyi olacağını belirten Diyadin, birkaç günlük tatilin ardından yeniden takımla bir araya gelip zorlu Adana Demirspor maçına hazırlanacaklarını ifade etti.

2 haftada 4 puan

Büyükşehir Gaziantepspor, ligdeki 5 maçlık mağlubiyet serisinin ardından 2 haftada 4 puan toplayarak çıkışa geçti. Mavi-beyazlı ekip, hafta sonu Gaziantep Arena'daki ilk maçında Bandırmaspor'u 3-1 yenerek taraftarını sevindirdi. En son ligin 12. haftasında Şanlıurfaspor'u 2-1 yenen ve sonrasında 6 haftadır 3 puana hasret kalan Gaziantep ekibi, bu süreçte Manisaspor (0-2), Elazığspor (0-3), Ümraniyespor (1-2), Eskişehirspor (0-1) ve Giresunspor'a (1-2) yenildi. Geçen hafta Göztepe ile 2-2 berabere kalan Büyükşehir Gaziantepspor, Bandırmaspor karşısındaki galibiyetiyle 6 haftalık galibiyet özlemini dindirdi.

Ligde 22 puana ulaşan Gaziantep ekibi, sıralamada ise 12'nciliğe yükseldi.