Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
99870
ALTIN
191.451
DOLAR
4.5943
STERLİN
6.1242
EURO
5.3546

Akçay, Osmanlı'ya geri döndü

Osmanlıspor Genel Menajeri Ender Yurtgüven, "Eski teknik direktörümüz Mustafa Reşit Akçay ile 3 yıllık bir dönem için anlaştık" dedi

01 Haziran 2018 Cuma 14:15
Akçay, Osmanlı'ya geri döndü

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile 3 yıllığına anlaştı.

Osmanlıspor Genel Menajeri Ender Yurtgüven, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Genel Kurulunda, yaptığı açıklamada, "Eski teknik direktörümüz Mustafa Reşit Akçay ile 3 yıllık bir dönem için anlaştık. Yeni dönemde takımın başında olacak." dedi.

Takımdaki bazı futbolcularla ilgili transfer dedikodularına ilişkin de konuşan Yurtgüven, "Sözleşmesi devam eden futbolcularımızı bırakmayacağız. Basında transferi söz konusu olan futbolcularla ilgili bonservis bedeli belirlemedik. Mevcut kadromuzu koruyacağız. Serdar Gürler veya başka bir isimle ilgili bize gelen herhangi bir resmi teklif yok. Zaten satmayacağımız bir futbolcu için bonservis bedeli de belirlemedik." diye konuştu.

Teknik direktör Akçay, 2015-2016 sezonunda Osmanlıspor'u Süper Lig'de 5. yaparak 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmesini sağlamıştı. Başkent ekibi, söz konusu sezonda UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 takım arasına kalmıştı.

AA

Son Güncelleme: 01.06.2018 15:05
Anahtar Kelimeler:
Teknik Direktör Mustafa Reşit AkçaySpor Toto 1. LigOsmanlısporGenel MenajerEnder Yurtgüven
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yardımcı'dan kulüplere UEFA müjdesi
Yardımcı'dan kulüplere UEFA müjdesi
Ağaoğlu, Usta'ya fena patladı
Ağaoğlu, Usta'ya fena patladı
Sürpriz anlaşma sessizce bitti
Sürpriz anlaşma sessizce bitti
Demirören yönetimi ibra edildi
Demirören yönetimi ibra edildi
Antalya teknik direktör bulamıyor
Antalya teknik direktör bulamıyor
Emre'nin yeni adresi şaşırttı
Emre'nin yeni adresi şaşırttı
"Futbol ailesinde güven sorunu var"
"Futbol ailesinde güven sorunu var"
Cezaevinde bile başkan seçildi
Cezaevinde bile başkan seçildi
Fenerbahçe'de tarihi kongre
Fenerbahçe'de tarihi kongre
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim