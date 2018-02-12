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Akhisar 12 maç sonra kazandı

Süper Lig'de Bursaspor'u 1-0 yenerek 12 hafta sonra sahadan galibiyetle ayrılan Akhisarspor, 24 puanla 12. sıraya çıktı

12 Şubat 2018 Pazartesi 12:33
Akhisar 12 maç sonra kazandı

Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor'u 1-0 yenerek 12 hafta sonra sahadan galibiyetle ayrılan Teleset Mobilya Akhisarspor, 24 puanla 12. sıraya çıktı.

Geçen hafta içinde Kayserispor'u saf dışı bırakarak Ziraat Türkiye Kupası'nda adını son 4 takım arasına yazdıran ve yarı finalde Galatasaray'la mücadele edecek Teleset Mobilya Akhisarspor, Süper Lig'de de kritik bir galibiyete imza attı. Ligde 12 maç sonra Bursaspor'u mağlup ederek bu sezon 6. galibiyetini alan Teleset Mobilya Akhisarspor, 24 puanla 14.'lükten maç fazlasıyla 12.'liğe çıktı. Yeşil-siyahlı ekip, ligde ikinci maçına çıktığı Spor Toto Akhisar Stadı'nda ilk galibiyetini aldı. Süper Lig'de 21. haftanın son maçında bugün 41 puanlı Galatasaray ile 21 puana sahip Antalyaspor karşı karşıya gelecek.

Son 5 maçtaki 5 golün 4'ü Türk oyunculardan

Bursaspor karşısında Mustafa Yumlu'nın şık golüyle galip gelen Ege temsilcisinde son 5 maçta atılan 5 golün 4'ü Türk oyunculardan geldi. Soner Aydoğdu 2, Olcan Adın ve Mustafa Yumlu birer gol atarken, Yevgen Seleznov da bir gol kaydetti. Ligin birinci devresinde ilk 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi alan ve 7 puana ulaşan yeşil-siyahlı ekip, ikinci yarıda aynı periyotta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 5 puan elde etti. Teleset Mobilya Akhisarspor'da dördüncü sarı kartının gören Serginho gelecek hafta Kardemir Karabükspor deplasmanında forma giyemeyecek.

AA

Son Güncelleme: 12.02.2018 12:43
Anahtar Kelimeler:
Teleset Mobilya AkhisarsporSÜPERLİGSporFutbol
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