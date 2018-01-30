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Akhisar avantaj peşinde

Akhisarspor, Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında yarın Kayserispor'u konuk edecek

30 Ocak 2018 Salı 16:24
Akhisar avantaj peşinde

Teleset Mobilya Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında yarın Kayserispor'u konuk edecek.

Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Teleset Mobilya Akhisarspor, adını son 8 takım arasına yazdırdığı kupada Kayserispor'la yarı finale kalma mücadelesi verecek. Teleset Mobilya Akhisarspor ile Kayserispor arasında hakem Özgür Yankaya'nın yöneteceği çeyrek finalin ilk maçı yarın saat 18.30'da Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanacak. Müsabakanın rövanşı 7 Şubat Çarşamba günü Kayseri'de gerçekleştirilecek. Yeşil-siyahlı ekipte sakatlığı bulunan Kadir Keleş yarın forma giyemeyecek. Daha önce 2011-2012'de Türkiye Kupası 3. turunda karşılaşan iki ekibin mücadelesini 1-0 kazanan Kayserispor, adını 4. tura yazdırmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
FutbolKayserisporTeleset Mobilya AkhisarsporZiraat Türkiye Kupası
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