Akhisar avantajını tura çevirmek istiyor

Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Manisa ekibi, İstanbul'da 1-1 biten ilk maçın rövanşında rakibini kupanın dışına iterek finale çıkmak istiyor.





Ara vermeden Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde kupa mesaisine başlayan Akhisar Belediyespor , 1-1’in rövanşında salı günü saat 20.00’da Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Akhisar Belediyespor’da, Medipol Başakşehir ile ligde oynanan müsabakada sakatlanarak oyundan çıkan Custodio’nun kupa maçında oynamayacağı bildirildi. Yeşil-Siyahlılar, bugün saat 19.00’da yapacağı idmanın ardından Manisa’ya hareket ederek burada maç saatini bekleyecek.

Ligin 26. haftasında Medipol Başakşehir karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını ifade eden Akhisar Belediyespor Basın Sözcüsü İbrahim Evren, sahada iyi bir mücadele gösteren teknik heyet ve futbol cuları kutladıklarını ve bundan sonra da her maça galibiyet parolası ile hazırlanacaklarını ifade etti. Kupada, çeyrek finalin ilk maçındaki 1-1’lik skorun avantajını değerlendirip tur atlamak istediklerini belirten Acar, “Bizim için lig ilk sırada. Ancak kupada da gidebildiğimiz noktaya kadar gideceğiz. Salı günü de Başakşehir karşısında ligde sergilediğimiz mücadeleyi sahaya yansıtıp tur atlamak istiyoruz” diye konuştu.

Akhisar Belediyespor'da muhtemel 11

Akhisar Belediyespor’da Teknik Direktör Okan Buruk’un rövanş maçına şu 11 ile çıkması bekleniyor: "Bora Körk, Tolga Ünlü, Orhan Taşdelen, Caner Osmanpaşa, Miral Samardzic, Aykut Çeviker, Sissoko, Olcan Adın, Soner Aydoğdu, Daniel Larsson, Ricardo Vaz Te."

Bilet fiyatları açıklandı

Akhisar Belediyespor yönetimi tarafından yapılan açıklamaya göre maçın bilet fiyatları da şöyle açıklandı: "Misafir takım ve kale arkası 10 TL, Maraton Akigo 11 TL, Kapalı Tribün 15 TL, VIP 20 TL." Öte yandan her maçta olduğu gibi kupa maçında da, salı günü saat 18.00’den itibaren Akhisar Belediyesi Yeni Hizmet Binası Önü ve Milli Egemenlik Meydanından, Manisa 19 Mayıs Stadyumu'na ücretsiz otobüslerin kalkacağı bildirildi.