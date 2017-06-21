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Akhisar Bokila'yı kiraladı

Akhisar Belediyespor, 28 yaşındaki oyuncusu Jeremy Loteteka Bokila’yı Romanya 1. Lig ekiplerinden CFR Cluj’a 1 yıllığına kiraladı.

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Akhisar Bokila'yı kiraladı

Akhisar Belediyespor Kulübü Başkanı Hüseyin Eryüksel, gazetecilere yaptığı açıklamada, oyuncunun kiralanması konusunda her türlü desteği sağladıklarını belirterek, 1 yıllık kiralık anlaşmasının imzalandığını söyledi. Akhisar Belediyespor formayla ligde ve kupada toplam 5 maçta görev alan forvet Jeremy Bokila, bu müsabakalarda gol atamadı.

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FutbolAkhisar BelediyesporJeremy BokilaKiralandıCFR Cluj
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