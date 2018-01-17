Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
116412
ALTIN
163.882
DOLAR
3.8169
STERLİN
5.2650
EURO
4.6640

Akhisar çeyrek finale yükseldi

Türkiye Kupası'nda Boluspor'u 1-0 mağlup eden Teleset Mobilya Akhisarspor, adını çeyrek finale yazdırdı

17 Ocak 2018 Çarşamba 16:49
14 Okunma
Akhisar çeyrek finale yükseldi

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Uygar Bebek, Murat Ergin Gözütok

Teleset Mobilya Akhisarspor: Bora Körk, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu, Ömer Bayram, Muğdat Çelik, Eray Ataseven, Aykut Çeviker (Dk. 46 Sissoko), Olcan Adın (Dk. 77 Bilal Kısa), Seleznov (Dk. 62 Soner Aydoğdu), Paulo Henrique

Boluspor: Ertuğrul Taşkıran, Göksu Alhas, Diarra, Pedro Franco, Andre Santos (Dk. 63 İrfan Başaran), Guido Koçer, Özgür İleri (Dk. 77 Sefa Yılmaz), Caner Cavlun, Melih Okutan (Dk. 46 Mustafa Durak), Yusuf Emre Gültekin, Poepon

Gol: Dk. 39 Seleznov (Penaltıdan) (Teleset Mobilya Akhisarspor)

Sarı kartlar: Dk. 18 Yusuf Emre Gültekin, Dk. 43 Andre Santos, Dk. 52 Göksu Alhas, Dk. 90 Guido Koçer (Boluspor), Dk. 21 Ömer Bayram, Dk. 41 Aykut Çeviker, Dk. 66 Eray Ataseven, Dk. 86 Soner Aydoğdu (Teleset Mobilya Akhisarspor)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor'u 1-0 mağlup eden Teleset Mobilya Akhisarspor, ilk müsabakayı 2-1 kaybetmesine rağmen adını çeyrek finale yazdırdı.

Karşılaşmanın 11. dakikasında Olcan Adın'ın pasında ceza alanında topla buluşan Miguel Lopes'in sağ çaprazdan attığı sert şutta, kaleci Ertuğrul meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

38. dakikada Olcan Adın'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Mustafa Yumlu'nun ceza alanında yerde kalmasına hakem Mustafa Öğretmenoğlu penaltı kararı verdi. 39'uncu dakikada penaltıyı kullanan Seleznov, takımını 1-0 öne geçiren gole imza attı.

Müsabakayı 1-0 galip tamamlayan Teleset Mobilya Akhisarspor, adını çeyrek finale yazdırdı.

AA

Anahtar Kelimeler:
BolusporFutbolSon 16 TuruTeleset Mobilya AkhisarsporZiraat Türkiye Kupası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Başka bir kulüp daha vardı"
"Başka bir kulüp daha vardı"
"Tudor yeniden Türkiye'ye dönebilir"
"Tudor yeniden Türkiye'ye dönebilir"
Betis, Ozan için yakın takipte
Betis, Ozan için yakın takipte
Galatasaray'a hibrit çim
Galatasaray'a hibrit çim
Karabük'ten 3 takviye
Karabük'ten 3 takviye
Malatya, Hamit'i bitiremedi
Malatya, Hamit'i bitiremedi
Transfer olacaktı sakatlandı
Transfer olacaktı sakatlandı
"İkinci bir Traore faciası yaşıyorduk"
"İkinci bir Traore faciası yaşıyorduk"
Kasımpaşa, Çin'den golcü aldı
Kasımpaşa, Çin'den golcü aldı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim