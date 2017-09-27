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Akhisar'da tek eksik var

Cuma günü Fenerbahçe ile karşılaşacak Teleset Mobilya Akhisarspor, hazırlıklarını sürdürüyor

27 Eylül 2017 Çarşamba 13:37
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Akhisar'da tek eksik var

Süper Lig'de 29 Eylül Cuma günü Fenerbahçe ile karşılaşacak Teleset Mobilya Akhisarspor, hazırlıklarını sürdürüyor.

Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda futbolcular ısınmanın ardından taktik ve şut çalıştı. Genç oyuncu Hasan Ali Adıgüzel'in dışında eksik oyuncusu bulunmayan yeşil-siyahlı takım, yarın akşam yapacağı antrenmanın ardından Fenerbahçe maçı için Manisa'da kampa girecek. Teleset Mobilya Akhisarspor-Fenerbahçe maçı 29 Eylül Cuma günü saat 20.00'de Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak.

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeFutbolSÜPERLİGTeleset Mobilya Akhisarspor
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