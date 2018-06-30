Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
96520
ALTIN
183.965
DOLAR
4.5892
STERLİN
6.0564
EURO
5.3587

Akhisar'da yeni patron Susic

Akhisar, Susic ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı

30 Haziran 2018 Cumartesi 14:15
Akhisar'da yeni patron Susic

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor, Bosna Hersekli teknik direktör Safet Susic ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Susic, Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine yaptığı konuşmada, oluşturduğu yapı nedeniyle kulübü tebrik ederek, Akhisarspor'da olmaktan mutlu olduğunu söyledi. Kulüp başkanı Hüseyin Eryüksel ve yönetim kuruluna kendisine bu görevi verdiği için teşekkür eden Susic, "Burada kaliteli ve ciddi bir antrenman sözü veriyorum. Zamanla sonuçları da göreceğiz. Buraya gelmeden önce herkes burasının çok iyi bir kulüp olduğunu söyledi. Umarım ki bu sezon güzel sonuçlar alacağız." dedi.

Susic, sezona Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile oynayacakları TFF Süper Kupa maçıyla başlayacaklarını hatırlatarak, şöyle konuştu: "Onlara karşı en iyimizi yapmaya çalışacağız. Daha sonra UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimini bekleyeceğiz. Grupta biliyoruz ki iyi rakipler gelecek karşımıza. Bu nedenle UEFA Avrupa Ligi'nde henüz ne yapacağımızı bilmiyoruz, rakiplerimiz belli değil. Ama şunu söyleyebilirim; her kulvarda en iyi şekilde mücadele etmek için çok iyi çalışacağız."

Susic, sezon hazırlıklarına yarın başlayacaklarını belirterek, "Futbolcuların durumuna bakacağız, hangi mevkilere ihtiyacımızın olduğunu çıkaracağız. Başkanımız takımı güçlendirmek için çok iyi 2-3 futbolcu alacağımızı söyledi. İlk önce bu pozisyonları tespit edip, hangi mevkilere takviye gerekiyorsa bunları yapacağız." ifadelerini kullandı.

Teknik direktörlük kariyerinde genellikle ofansif futbol oynatmayı tercih ettiğini kaydeden Susic, "Şu anda yeni bir takıma geldim. Ligi nerede bitireceğimizi, hedeflerimizi şimdiden söylemek zor ama şunun sözünü verebilirim; çok iyi sonuçlar için çok iyi çalışacağız." diye konuştu.

Akhisarspor'la 1+1 yıllık sözleşmeye imza atan Safet Susic'in yardımcılıklarını Elvir Balic, Fevzi Layiç, Emrah Eren ve Cem Kavçak yapacak.

AA

Son Güncelleme: 30.06.2018 14:20
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGSpor Toto Süper LigSafet SusicFutbolAkhisarspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trezeguet, İtalyan devine gidiyor
Trezeguet, İtalyan devine gidiyor
Olcay olmadı hedef Bryan Ruiz
Olcay olmadı hedef Bryan Ruiz
Önce kontrol sonra doğum günü
Önce kontrol sonra doğum günü
Comolli, Fener'deki eksiği buldu
Comolli, Fener'deki eksiği buldu
Negredo kamp kadrosuna alınmadı
Negredo kamp kadrosuna alınmadı
Yarın iki maç oynanacak
Yarın iki maç oynanacak
Gençlerimiz Avrupa yolunda
Gençlerimiz Avrupa yolunda
"VAR ile hatadan dönülecek"
"VAR ile hatadan dönülecek"
"Rakip stada çıktığında korkacak"
"Rakip stada çıktığında korkacak"
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim