Akhisar'dan hem turu hem de rövanşı istiyor

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında yarın deplasmanda Akhisar Belediyespor karşısına çıkacak. Türkiye Kupası'nda grubunu yenilgisiz lider bitiren ve son 16 turunda Galatasaray'ı eleyen turuncu-lacivertliler, Akhisar Belediyespor ile oynadığı çeyrek final ilk maçında sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Medipol Başakşehir, deplasmanda turu geçerek adını yarı finale yazdırmak istiyor. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.



Akhisar Belediyespor ile 3 günde ikinci maç

Medipol Başakşehir, Akhisar Belediyespor ile ligde oynadığı mücadeleden 3 gün sonra bu kez kupa maçına çıkacak. Ligde şampiyonluk mücadelesi veren turuncu-lacivertliler, Akhisar Belediyespor'a 2-1 mağlup olarak önemli bir kayıp yaşamıştı. Bu sezon rakibiyle 4. resmi maçına çıkacak Medipol Başakşehir, ligin ilk yarısında sahasında oynadığı maçı ise 5-1 kazanmıştı.

Emre Belözoğlu'nun cezası bitti

Abdullah Avcı'nın ekibinde son lig maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen Emre Belözoğlu, kupadaki maçta sahada olabilecek. Turuncu-lacivertli takımda Bekir İrtegün ve Egemen Korkmaz'ın ise sakatlıkları sürüyor.