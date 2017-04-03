Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında yarın deplasmanda Akhisar Belediyespor karşısına çıkacak. Türkiye Kupası'nda grubunu yenilgisiz lider bitiren ve son 16 turunda Galatasaray'ı eleyen turuncu-lacivertliler, Akhisar Belediyespor ile oynadığı çeyrek final ilk maçında sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Medipol Başakşehir, deplasmanda turu geçerek adını yarı finale yazdırmak istiyor. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
Akhisar'dan hem turu hem de rövanşı istiyor
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Medipol Başakşehir, yarın deplasmanda Akhisar Belediyespor ile karşılaşacak
03 Nisan 2017 Pazartesi 14:05
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Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında yarın deplasmanda Akhisar Belediyespor karşısına çıkacak. Türkiye Kupası'nda grubunu yenilgisiz lider bitiren ve son 16 turunda Galatasaray'ı eleyen turuncu-lacivertliler, Akhisar Belediyespor ile oynadığı çeyrek final ilk maçında sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Medipol Başakşehir, deplasmanda turu geçerek adını yarı finale yazdırmak istiyor. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.