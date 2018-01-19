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Akhisar, Dany'yi transfer etti

Akhisarspor, Karabükspor'la yollarını ayıran Kamerunlu futbolcu Dany ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı

19 Ocak 2018 Cuma 12:19
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Akhisar, Dany'yi transfer etti

Teleset Mobilya Akhisarspor, Kardemir Karabükspor'la yollarını ayıran Kamerunlu futbolcu Dany Nounkeu ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz, Dany Nounkeu ile 2,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Takımımıza ve futbolcumuza hayırlı olmasını dileriz." denildi Dany'nin, Teleset Mobilya Akhisarspor'da 24 numaralı formayı giyeceği bildirildi. Kardemir Karabükspor'da 42, Türkiye'deki kariyerinde ise 164 maçta sahada yer alan 31 yaşındaki stoper, Gaziantepspor, Galatasaray, Beşiktaş ve Bursaspor'da da forma giymişti. Ege temsilcisi, ara transfer döneminde daha önce, Bursaspor'la yollarını ayıran Bilal Kısa ve Kardemir Karabükspor'la sözleşmesi sonlanan Ukraynalı futbolcu Yevgen Seleznov ile mukavele imzalamıştı.

AA

Son Güncelleme: 19.01.2018 12:29
Anahtar Kelimeler:
Teleset Mobilya AkhisarsporSüper LigFutbolDany Nounkeu
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