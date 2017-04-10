Akhisar deplasmanda kazanamıyor

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Akhisar Belediyespor, dış sahada art arda 6. mağlubiyetini aldı.



Fenerbahçe'ye 3-1 yenilen Akhisar Belediyespor, dış sahadaki başarısız sonuçlarına devam etti. Deplasmanda en son galibiyetini Gaziantepspor karşısında 2-1'lik skorla elde eden yeşil-siyahlı ekip, dış sahada Aytemiz Alanyaspor'la 0-0 berabere kaldıktan sonra Kardemir Karabükspor'a 1-0, Galatasaray'a 6-0, Beşiktaş'a 3-1, Gençlerbirliği'ne 2-0, Adanaspor'a 2-1 ve Fenerbahçe'ye ise 3-1 yenildi. Bu sezon dış sahada 14 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgi alan Ege temsilcisi, şimdiye kadar dış sahada 10, evinde ise 20 puana ulaştı. Haftayı 30 puanla 14. sırada tamamlayan Ege temsilcisi, düşme hattındaki Çaykur Rizespor'un 7 puan, 17. sırada bulunan 1 maçı eksik Gaziantepspor'un ise 8 puan önünde yer alıyor. Gelecek hafta 23 Nisan Pazar günü Bursaspor'u konuk edecek Akhisar Belediyespor'un karşılaşmanın hazırlıklarına 12 Nisan Çarşamba gün başlayacağı bildirildi.

Kendi kalesine 4. gol

Bu sezon daha önce Hugo Rodallega, kaleci Fatih Öztürk ve Serdar Kesimal'ın kendi kalesine gol atma şanssızlığı yaşadığı Akhisar Belediyespor'da Miguel Lopes de dün kendi kalesine 1 gol kaydetti.

İlk 4'ten sadece 3 puan

Süper Lig'de ilk 4 sırada yer alan ekiplerden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'la oynadığı ikişer maçı da kaybeden Akhisar Belediyespor, geçen hafta mağlup ettiği Medipol Başakşehir'le İstanbul'da oynadığı maçtan puan alamamıştı.

En golcü isim Vaz Te

Fenerbahçe karşısında takımının tek golünü atan Ricardo Vaz Te, ligdeki gol sayısını 5'e çıkardı. Golcü oyuncu Trabzonspor'a transfer olan Hugo Rodallega'yı geride bıraktı ve takımın bu sezonki en golcü ismi oldu. Cezası nedeniyle Fenerbahçe karşısında takımının başında yer alamayan teknik direktör Buruk, ikinci maçında mağlubiyetle tanıştı.