Akhisar, Erzurum'dan dönüyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor, Erzurum kampını tamamladı.

Sezon hazırlıklarına Akhisar'da başladıktan sonra Erzurum'a geçen yeşil-siyahlı ekibin bu şehirdeki kampı sona erdi. Akhisarspor, 19 Temmuz Perşembe gününden itibaren Avusturya'da kamp yapacak.

Avusturya kampında 4 hazırlık karşılaşması yapmayı planlayan Akhisarspor'un maç programı şöyle:

21 Temmuz Cumartesi: Akhisarspor-Lokomotiv Moskova

25 Temmuz Çarşamba: Akhisarspor-Leicester City

27 Temmuz Cuma: Akhisarspor-El Duhail

29 Temmuz Pazar: Akhisarspor-El Hilal