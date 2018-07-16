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Akhisar, Erzurum'dan dönüyor

Akhisarspor, Erzurum kampını tamamladı

16 Temmuz 2018 Pazartesi 14:20
Akhisar, Erzurum'dan dönüyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor, Erzurum kampını tamamladı.

Sezon hazırlıklarına Akhisar'da başladıktan sonra Erzurum'a geçen yeşil-siyahlı ekibin bu şehirdeki kampı sona erdi. Akhisarspor, 19 Temmuz Perşembe gününden itibaren Avusturya'da kamp yapacak.

Avusturya kampında 4 hazırlık karşılaşması yapmayı planlayan Akhisarspor'un maç programı şöyle:

21 Temmuz Cumartesi: Akhisarspor-Lokomotiv Moskova

25 Temmuz Çarşamba: Akhisarspor-Leicester City

27 Temmuz Cuma: Akhisarspor-El Duhail

29 Temmuz Pazar: Akhisarspor-El Hilal

AA

Son Güncelleme: 16.07.2018 14:31
Anahtar Kelimeler:
AkhisarsporFutbolKampSÜPERLİG
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