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Akhisar fırtına gibi esiyor

Trabzonspor'u deplasmanda 6-1 yenen Akhisarspor, ligde 8. haftalar itibarıyla en başarılı sezonunu geçiriyor

16 Ekim 2017 Pazartesi 13:47
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Akhisar fırtına gibi esiyor

Süper Lig'de deplasmanda Trabzonspor'u 6-1 yenerek 16 puana ulaşan Akhisar Belediyespor, ligdeki 6. yılında 8. haftalar itibarıyla en başarılı sezonunu geçiriyor.

Trabzonspor'u 6-1'lik skorla geçen Teleset Mobilya Akhisarspor, 8. haftayı 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 16 puanla kapattı. Ligde 16 puanlı 3 takımdan biri olan Ege temsilcisi, averajla 3. sırada yer aldı. İlk 7 haftada 8 gol atan yeşil-siyahlı takım, Trabzonspor'a 6 gol attı.

En başarılı 8 haftalık performans

Teleset Mobilya Akhisarspor topladığı 16 puanla, ligdeki 6. sezonunda en başarılı 8. hafta performansına ulaştı. Daha önce 2014-2015 sezonunda ilk 8 haftada 14 puan elde eden yeşil-siyahlı ekip, 2013-2014'te 13, 2015-2016'da ise 12 puan toplamıştı.

Deplasmanda ilk kez 6 gol attı

Ligde 11 hafta sonra bir müsabakada 6 gol atan Teleset Mobilya Akhisarspor, geçen sezonun 30. haftasında Gaziantepspor'u 6-0 mağlup etmişti. Daha önce 2013-2014'te deplasmanda Kasımpaşa (4-2), Trabzonspor (4-2) ve geçen sezon Osmanlıspor'u (4-0) 4 golle geçen Manisa ekibi, dış sahada ilk kez 6 gol kaydetti. İç sahada 4 maçını da kayıpsız geçen Ege temsilcisi dış sahada bu sezon ilk galibiyetini Trabzonspor karşısında aldı.

Goller

Trabzonspor karşısında 2 gol bulan Paulo Henrique gol sayısını 4'e çıkarırken, Serginho ise bu sezon 2. golüne imza attı. Yeşil-siyahlı ekipte Kadir Keleş ile Daniel Larsson ise bu sezon ilk gollerini attı. Oyuna sonradan giren ve takımının son golünü atan Kadir Keleş, son golünü 2014-2015 sezonunda 18 Mayıs 2015'te Çaykur Rizespor karşısında kaydetmişti.

Eski Trabzonsporlular sahadaydı

Teleset Mobilya Akhisarspor'da dün forma giyen oyunculardan 5'i daha önce Trabzonspor'da mücadele etmişti. Takımının 2 golünü atan Paulo Henrique, son golü kaydeden Kadir Keleş'in yanı sıra Soner Aydoğdu, Mustafa Yumlu ve Caner Osmanpaşa daha önce bordo-mavili ekipte forma giymişti.

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Anahtar Kelimeler:
FutbolGalibiyetSeriSÜPERLİGTeleset Mobilya Akhisarspor
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