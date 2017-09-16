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Akhisar geriden geldi: 2-1

Teleset Mobilya Akhisarspor sahasında ağırladığı Kardemir Karabükspor’u 2-1 mağlup etti.

Akhisar geriden geldi: 2-1

Teleset Mobilya Akhisarspor sahasında ağırladığı Kardemir Karabükspor’u 2-1 mağlup etti.

16 Eylül 2017 Cumartesi 21:59
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Akhisar geriden geldi: 2-1

Süper Lig’in 5. haftasında, Teleset Mobilya Akhisarspor sahasında ağırladığı Kardemir Karabükspor’u 2-1 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Torje’nin ara pasında Akhisar Belediyespor savunmasının arkasına hareketlenen Grozav’ın ceza sahası içi sağ çaprazda kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

27. dakikada Olcan’ın sol kanattan kullandığı korner atışında, ön direkte Mustafa’nın kafayla aşırttığı topa arka direkte Henrique’nin kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-1

53. dakikada Soner’in pasıyla topla buluşan Larsson’un ceza sahası çizgisi üzerinde yerden zayıf vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Rybka’da kaldı.

56. dakikada sol kanattan ceza sahası içerisine giren Larsson’un, savunmada Poko tarafından yere düşürülmesi sonrası hakem Ümit Öztürk, penaltı kararı verdi.

57. dakikada penaltı atışını kullanan Soner, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

69. dakikada Olcan’ın sağ kanatta ceza sahası çizgisinin yaklaşık 2 metre yanından kullandığı serbest vuruşta, kavisli giden top kale direğinin yanından dışarıya çıktı.

80. dakikada Henrique’nin pasıyla topla buluşan Olcan’ın ceza sahası yayının hemen önünden sert şutunda top direğin yanından dışarıya gitti.

86. dakikada Karabükspor atağında Tanase’nin ceza yayının yaklaşık 4 metre gerisinden sert şutunda, kaleci Lukac soluna giden topu son anda yumruklayarak tehlike bölgesinden uzaklaştırdı.

87. dakikada Bliznichenko’nun sağ kanattan ortasına iyi yükselen Nounkeu’nun kafa vuruşunda kaleci Lukac yine son anda topu tek eliyle kornere çeldi.

---KÜNYE---

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Ümit Öztürk xx, İbrahim Bozbey xx, Osman Gökhan Bilir xx

Teleset Mobilya Akhisarspor: Lukac xxx, Lopes xx, Serginho xx, Caner xx, Ömer xx, Sissoko xx, Mustafa xx, Soner xx (Aykut dk. 88 ?), Olcan xx, Larsson xx (Helder Barbosa dk. 77 xx), Henrique xxx (Hora dk. 81 xx)

Yedekler: Fatih, Eray, Muğdat, Onur, Orhan, Marvin Emnes, Kadir

Teknik Direktör: Okan Buruk

Kardemir Karabükspor: Rybka xx, Kerim x (Yatabare dk. 63 x), Nounkeu xx, Gaman x, Papp x, Poko x, Ceyhun xx, Tanase xx, Torje x (Bliznichenko dk. 71 x), Grozav xxx, Seleznyov x (İlhan dk. 79 x)

Yedekler: Çağlar Şahin, Tayyip Talha, Osman, Traore, Barış, Hakan, İshak

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Goller: Grozav (dk. 6) (Kardemir Karabükspor), Henrique (dk. 27), Soner (dk. 57 pen. ) (Teleset Mobilya Akhisarspor)

Sarı kartlar: Ceyhun, Nounkeu (Kardemir Karabükspor), Ömer, Soner (Teleset Mobilya Akhisarspor)

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