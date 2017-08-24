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Akhisar Hollandalı golcüyü aldı

Marvin Renato Emnes, Akhisar Belediyespor'da

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Akhisar Hollandalı golcüyü aldı

Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor, Hollandalı futbolcu Marvin Renato Emnes'i kadrosuna kattı. Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki forvet oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Futbola, Hollanda ligi ekiplerinden Sparta Rotterdam'da başlayan Marvin Renato Emnes, ardından İngiltere temsilcisi Middlesbrough'ya transfer oldu. Daha sonra Swansea City ve Blackburn Rovers formaları giyen Emnes, kariyeri boyunca çıktığı 296 karşılaşmada 55 gol kaydetti.

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