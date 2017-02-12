Akhisar'ı bu galibiyet rahatlattı: 1-0

Tolunay Kafkas'ın öğrencileri 2017'deki ilk lig galibiyetini Rizespor'u 1-0 yenerek elde etti.

Küme düşme hattının hemen üzerinde yer alan iki takımın mücadelesinde gülen taraf Rizespor'u 1-0 yenen Akhisar belediyespor oldu. Akhisar Belediyespor'a galibiyeti getiren golü, 6. dakikada devre arasında Trabzonspor'dan transfer ediken Mustafa Yumlu kaydetti.

Bu galibiyetle 24 puana ulaşan Akhisar Belediyespor, üç maç aradan sonra ligde üç puan sevinci yaşadı. Hikmet Karaman'ın öğrencileri ise 19 puanda kaldı.

Bu maçta sarı kart gören Kweuke cezalı duruma düştü ve önümüdeki hafta oynanacak Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

---KÜNYE---

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Bülent Yıldırım xx, Serkan Ok xx, Asım Yusuf Öz xx

Akhisar Belediyespor: Bora xxx, Lopes xx, Aykut xx, Caner xx, Mustafa xxx, Ömer xxx, Sissoko xx, Custodio xx (Kafi Adu dk. 50 xx), Olcan xx, Özer xx (Onur dk. 84 x), Vaz Te xx (Cikallleshi dk. 61 xx)

Yedekler: Lukac, Muğdat, Samardzic, Kadir

Teknik Direktör: Tolunay Kafkas

Çaykur Rizespor: Gökhan x, Mehmet x, Oboabona x, Ümit x, Özgür xx, Petrucci x, Saadane x (Oğulcan dk. 30 xx), Janster x (Edomwonyi dk. 77 x), Recep xx, İsmael x (Igiebor dk. 55 xx), Kweuke xx

Yedekler: Diallo, Robin Yalçın, Yakoubi, Ahmet İlhan

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Gol: Mustafa (dk. 5) (Akhisar Belediyespor)

Sarı kartlar: Kweuke, Ümit (Çaykur Rizespor), Lopes, Bora (Akhisar Belediyespor)