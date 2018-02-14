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"Akhisar'ı yenmek zorundayız"

Karabükspor Teknik Direktörü Levent Açıkgöz, "Akhisarspor maçına çok önem veriyoruz" diye konuştu

14 Şubat 2018 Çarşamba 16:23
"Akhisar'ı yenmek zorundayız"

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un teknik direktörü Levent Açıkgöz, 22. haftada 18 Şubat Pazar günü konuk edecekleri Teleset Mobilya Akhisarspor'u yenmek zorunda olduklarını söyledi.

Açıkgöz, Hasan Doğan Tesisleri'nde idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, ligin 21. haftasında 5-0 mağlup oldukları Beşiktaş maçının kendileri açısından hezimet olduğunu belirtti. Beşiktaş'ın kendilerinin rakibi olmadığını ifade eden Açıkgöz, "Oradan güzel bir sonuçla dönebilseydik önümüzdeki haftalara daha güvenle bakabilirdik. O maç artık geride kaldı. Hafta sonu oynayacağımız Teleset Mobilya Akhisarspor maçına çok önem veriyoruz. Bu maç bizim olmazsa olmazımız olacak çünkü kazanmak zorundayız. Akhisarspor'un da durumu kötü. Geçen hafta kazandıkları maçtan sonra moral buldular. Zor bir maç olacak. Oyunculara dünden itibaren bu maçın önemini anlatmaya başladık. Çalışmaları o doğrultuda yapacağız. Oyuncularımız, üstün bir performans göstererek maçı kazanmak adına ellerinden geleni yapacaklar." diye konuştu.

Yaptıkları hataları düzeltmek için çalıştıklarını aktaran Açıkgöz, takımdaki uyum sorununu maç oynadıkça aşacaklarını vurguladı. Taraftarlardan tribünleri doldurmalarını isteyen Açıkgöz, "Maçın sonucuna göre eleştiri veya övgü yapabilirler ancak öncelikle onları tribünde görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Antrenman

Kardemir Karabükspor, Teleset Mobilya Akhisarspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Açıkgöz yönetiminde Hasan Doğan Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, koşu, istasyon çalışmaları ve yarım sahada maç yaptı.

AA

Anahtar Kelimeler:
FutbolIdmanKardemir KarabüksporLevent AçıkgözSpor Toto Süper LigTeleset Mobilya Akhisarspor
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