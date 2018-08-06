Akhisar için kupa sürpriz değil

TFF Süper Kupa'da normal süresi 1-1 biten maçta penaltı atışları sonucunda Galatasaray'a 5-4 üstünlük sağlayarak kupayı kazanan Akhisarspor'un teknik direktörü Safet Susic, sonucun kendileri için sürpriz olmadığını bildirdi.

Konya'da dün oynanan maçın ardından yeşil-siyahlı kafile Adnan Menderes Havalimanı'na geldi. Burada gazetecilere açıklamada bulunan Akhisarspor Teknik Direktörü Safet Susic, tüm futbolcularını tebrik ederek, iyi bir oyun ortaya koyduklarını ve kupayı hak ettiklerini söyledi.

Susic, sezon öncesi kampın çok iyi geçtiğini belirterek, "Bu kupayı hak ettiler. Zaten dün akşamki galibiyet bize sürpriz olmadı. Çünkü sezon öncesi kampta tüm futbolcular çok iyi çalıştı. Sonunda da kupayı hak ettiler." dedi. Deneyimli teknik adam, artık lige odaklandıklarını ve çarşamba günü Beşiktaş maçı hazırlıklarına başlayacaklarını dile getirdi.

Safet Susic, grup aşamasında katılacakları UEFA Avrupa Ligi için konuşmanın erken olduğunu aktararak, "Bizim dışımızda büyük takımlar olacak bunu biliyoruz ama şu anda bir şey söyleyemiyorum çünkü kimlerle oynayacağımızı bilmiyoruz." diye konuştu. Takımdan gidecek oyuncunun olmadığını anlatan Bosna Hersekli teknik adam, "Yalnız iki futbolcu daha alabiliriz. Henüz kararı vermedik. Bunun için de şu an erken daha sonra bakacağız." yorumunu yaptı.

"Sezonu iki kupayla kapattık, tarihe geçtik"

Kaptan Bilal Kısa da Fenerbahçe'yi yenerek, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandıklarını hatırlatarak, şöyle konuştu: "Yine bir ilki gerçekleştirmek istiyorduk. Çok zor oldu. Galatasaray'a karşı kazanmak çok güzel. Fenerbahçe'yi yendik, Galatasaray'ı da yendik iyi bir başlangıç oldu. Taraftarımıza armağan ediyoruz. Tarihe geçtik. Sezonu iki kupayla kapattık. Çok mutluyuz. İnşallah ligde artık iyi bir sezon geçirip başarılı olmaya bakacağız."

Bosna Hersekli sağ bek oyuncusu Avdija Vrsajevic ise ilk resmi maçında kupa kazandığı için çok mutlu olduğunu kaydetti. Güzel bir geceyi geride bıraktıklarına dikkati çeken Vrsajevic, "Biz Türkiye'nin en büyük takımlarından birine karşı mücadele ettik ve kazandık. Bu başarımız inşallah devam edecek. Bu sezon çok zorlu geçecek, bütün futbolcularımız sağlıklı bir şekilde hazırlıklı olmak zorunda ama şunu iyi biliyorum ki, bu takım çok güzel şeyler yapacak." diyerek sözlerini tamamladı.

Kafile, daha sonra Akhisar'a hareket etti.