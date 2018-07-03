Akhisar'ın 7. hocası oldu

Spor Toto Süper Lig'de 7. sezonunu geçirmeye hazırlanan Akhisarspor'un 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı Bosna Hersekli teknik direktör Safet Susic, yeşil-siyahlı ekibin ligdeki 7. teknik adamı olacak.

Süper Lig'de yer aldığı ilk 2 sezon teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'na emanet edilen Akhisarspor, Hamzaoğlu'nun kariyerine A Milli Futbol Takımı'nın teknik heyetinde devam etme kararının ardından 2014-2015'te takımın başına Mustafa Reşit Akçay'ı getirdi. Sezon içinde Akçay'ın görevinden ayrılmasının ardından 1 maç geçici olarak Şaban Yarkın'a şans veren yeşil-siyahlı ekip, daha sonra Robert Carlos'la yoluna devam etti.

2015-2016 sezonu başında Cihat Arslan'la başlayan ve sezonu bu teknik adamla tamamlayan yeşil-siyahlı ekip, 2016-2017'de 2. haftanın ardından takımın başına Tolunay Kafkas'ı getirdi. Kafkas'la 23 hafta çalışan Akhisarspor, bitime 9 hafta kala Okan Buruk'la anlaştı. Geçen yılı da Buruk yönetiminde tamamlayan ve Türkiye Kupası'nı müzesine götürmeyi başaran yeşil-siyahlı ekip, 2018-2019 sezonu için Buruk'la anlaşamadı ve takımın başına Safet Susic'i getirdi.

En fazla görev yapan Hamza Hamzaoğlu

Akhisarspor'da Süper Lig'de 68 maça çıkan Hamza Hamzaoğlu en fazla görev yapan teknik adam olurken, yeşil-siyahlı takımda 43 lig müsabakasında yüzde 42 galibiyet oranı yakalayan Okan Buruk en başarılı isim konumunda bulunuyor.

Safet Susic 7. teknik adam

Akhisarspor'da Roberto Carlos'tan sonra ikinci yabancı teknik direktör olan Safet Susic, yeşil-siyahlı ekipte geçici isim Şaban Yarkın dışında Süper Lig'de görev yapacak 7. teknik direktör olacak. Kariyerinde daha önce Fransa'da Cannes ve Evian, Suudi Arabistan'da El-Hilal Riyad ve Bosna Hersek Milli Takımı'nı çalıştıran Safet Susic, Türkiye kariyerinde ise 6 takımda görev yaptı.

Süper Lig'de 210 müsabakaya çıkan deneyimli teknik adam, 1996-1997 sezonunda 6. haftadan sonra göreve geldiği İstanbulspor'un başında 96 müsabakada görev yaptı. Susic, Alanyaspor'da 32, iki ayrı dönem görev aldığı Çaykur Rizespor'da 29, Konyaspor'da 27, MKE Ankaragücü'nde 16 ve Osmanlıspor'da ise 10 müsabakaya çıktı.