Akhisar'ın Fener'e şansı tutuyor

Fenerbahçe ile Akhisar Belediyespor , Süper Lig'de yarın 10. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 9 maçta Fenerbahçe 5, Akhisar Belediyespor 3 galibiyet aldı, bir karşılaşma da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin 18 golüne, Akhisar Belediyespor 11 golle yanıt verdi.

Akhisar Belediyespor'un Süper Lig'de ilk kez mücadele ettiği 2012-2013 sezonunda Fenerbahçe, rakibine Manisa'da 2-1, İstanbul'da da 2-0'lık skorlarla üstünlük kurdu. Sarı-lacivertliler, 2013-2014 sezonunun ilk yarısında İstanbul'daki müsabakayı 4-0 kazandı, şampiyonluğunu ilan ettikten sonra Manisa'da yapılan müsabakada ise ev sahibi ekip 3-1 galip geldi. 2014-2015 sezonunun ilk yarısında Manisa'da yapılan maçı Akhisar Belediyespor 2-0 kazandı. İstanbul'daki müsabakadan da Ege temsilcisi 2-1 galip ayrıldı. Geçen sezonun ilk yarısında Kadıköy'deki karşılaşma 2-2 bitti, Manisa'da 3-0 Fenerbahçe kazandı. Bu sezon ise Manisa'da yapılan ilk yarıdaki müsabakada Fenerbahçe, rakibini 3-1 mağlup etti.