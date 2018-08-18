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Akhisar'ın taraftar hasreti bitiyor

Akhisar, ligin 2. haftasında yarın Rizespor'u konuk edecek

18 Ağustos 2018 Cumartesi 15:18
Akhisar'ın taraftar hasreti bitiyor

Akhisarspor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

Konya'da oynadığı TFF Süper Kupa maçında Galatasaray'ı penaltı atışlarıyla geçerek sezona kupayla başlayan yeşil-siyahlı ekip, ligin ilk haftasında ise Beşiktaş'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Ege temsilcisi, bu sezon ilk kez taraftarının karşına çıkacağı karşılaşmada saat 19.15'te Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki müsabakada hakem Serkan Çınar görev yapacak.

Yeşil-siyahlılarda eksik oyuncu bulunmuyor.

Çaykur Rizespor'la 9. randevu

Çaykur Rizespor'la Süper Lig'de 9. maçına çıkacak Akhisarspor, daha önceki 8 müsabakada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Bu karşılaşmalarda 7 gol atan yeşil-siyahlılar, kalesinde ise 12 gol gördü.

AA

Son Güncelleme: 18.08.2018 15:36
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGSpor Toto Süper LigFutbolÇaykur RizesporAkhisarspor
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