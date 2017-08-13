Akhisar iyi başlıyor

Süper Lig'de 2017-2018'in ilk haftasında Demir Grup Sivasspor'u 1-0 mağlup eden Akhisar Belediyespor, ligdeki 6. sezonunda da açılış müsabakasından puanla ayrıldı.



Demir Grup Sivasspor karşısında ilk 11'de 2 yeni oyuncusu Helder Barbosa ile Paulo Henrique'ye şans veren Akhisar Belediyespor, rakibini yenerek sezona 3 puanla başladı. Teknik direktör Okan Buruk'un geçen sezon göreve gelmesiyle başarılı sonuçlara imza atan Ege temsilcisi, ligin ilk maçını da kayıpsız geçerken, daha önceki 5 sezonda olduğu gibi ilk haftayı puanla kapattı. Sezon açılış müsabakalarında 5 galibiyet ve 1 beraberlik alan Ege temsilcisi, Eskişehirspor ve Demir Grup Sivasspor'u 1-0, Elazığspor'u 3-1, Balıkesirspor'u 2-1 ve Kayserispor'u 2-0 yenerken, Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Demir Grup Sivasspor'u Süper Lig'de 5. kez ağırlayan Akhisar Belediyespor, evinde rakibine yine yenilmedi. Ege temsilcisi, rakibiyle iç sahada oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Galibiyet, Hasan Ali'ye hediye

Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Demir Grup Sivasspor maçından sonra yaptığı açıklamada, galibiyeti ilk 11'de oynatmayı düşündüğü ancak son antrenmanda çapraz bağları kopan Hasan Ali Adıgüzel'e armağan ettiklerini söyledi. Akhisar Belediyespor'la 4 lig maçına çıkan 17 yaşındaki futbol cu, son olarak UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda milli takımda da forma giymişti.

Paulo Henrique golle başladı

Daha önce Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de 84 karşılaşmada 19 gol atan Paulo Henrique, Akhisar Belediyespor'daki ilk resmi maçında da gol sevinci yaşadı. Demir Grup Sivasspor'a karşı 3. golünü kaydeden Brezilyalı futbolcu, Türkiye kariyerinde ilk golünü 2011-2012 sezonunda yine Sivas temsilcisine karşı atmıştı. Ege temsilcisi, 20 Ağustos Pazar günü Antalyaspor'a konuk olacak.