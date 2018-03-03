Akhisar, Kadıköy'de puan arayacak

Spor Toto Süper Lig'de son 3 maçını kayıpsız geçen Teleset Mobilya Akhisarspor, 24. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.
Ligdeki son 3 maçında Bursaspor'u 1-0, Kardemir Karabükspor ve Atiker Konyaspor'u 3-0'lık skorlarla mağlup eden yeşil-siyahlı takım, 270 dakikadır kalesinde gol görmüyor. Teleset Mobilya Akhisarspor, hafta içi Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında 1-0 öne geçtiği müsabakada Galatasaray'a 2-1 mağlup olmuştu.
Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Eksik futbolcunun bulunmadığı Teleset Mobilya Akhisarspor'da teknik direktör Okan Buruk, cezası nedeniyle takımının başında sahaya çıkamayacak.
AA