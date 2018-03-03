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Akhisar, Kadıköy'de puan arayacak

Süper Lig'de son 3 maçını kayıpsız geçen Akhisar, yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak

03 Mart 2018 Cumartesi 10:25
Akhisar, Kadıköy'de puan arayacak

Spor Toto Süper Lig'de son 3 maçını kayıpsız geçen Teleset Mobilya Akhisarspor, 24. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Ligdeki son 3 maçında Bursaspor'u 1-0, Kardemir Karabükspor ve Atiker Konyaspor'u 3-0'lık skorlarla mağlup eden yeşil-siyahlı takım, 270 dakikadır kalesinde gol görmüyor. Teleset Mobilya Akhisarspor, hafta içi Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında 1-0 öne geçtiği müsabakada Galatasaray'a 2-1 mağlup olmuştu.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Eksik futbolcunun bulunmadığı Teleset Mobilya Akhisarspor'da teknik direktör Okan Buruk, cezası nedeniyle takımının başında sahaya çıkamayacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeFutbolSÜPERLİGTeleset Mobilya Akhisarspor
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