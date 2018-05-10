Akhisar, kupayı Fener'in elinden kaptı

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Teleset Mobilya Akhisarspor, Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek şampiyon oldu.

İlk yarı

12. dakikada Mehmet Topal'ın topuk pasıyla ceza sahası içinde savunma arkasına sarkan De Souza, altıpasın solunda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Brezilyalı futbolcunun şutunda Fatih Öztürk'ten dönen topu savunma uzaklaştırdı.

19. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Alper Potuk'un pasıyla sağ taraftan ceza sahası içine giren Şener Özbayraklı, müsait durumda yerden sert bir orta yaptı. Kalecinin müdahalesiyle penaltı noktasına seken topun gelişine De Souza'nın vuruşunda, meşin yuvarlak Giuliano'dan sekti. Pozisyonu iyi takip eden De Souza'nın altıpas üzerinden sol ayağıyla vuruşunda, top yandan auta gitti.

22. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında sağ kanattan topla hareketlenerek ceza sahasına giren Soldado'nun sert vuruşunda kaleci Fatih Öztürk, meşin yuvarlağa son anda müdahale etti.

25. dakikada sağ kanattan Barbosa'nın kullandığı serbest vuruşta, altıpas üzerinde topa iyi yükselen Mustafa Yumlu'nun müsait durumda yaptığı kafa vuruşunda top kaleci Volkan Demirel'den döndü.

32. dakikada Teleset Mobilya Akhisarspor öne geçti. Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde Sktrel'dan dönen top boşta kaldı. Miguel Lopes'in meşin yuvarlağın gelişine sert şutunda top ağlarla buluştu: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve Teleset Mobilya Akhisarspor soyunma odasına 1-0 önde gitti.

İkinci yarı

51. dakikada sol kanattan Mehmet Topal'ın ortasına ceza sahası içi sağ çaprazından Şener Özbayraklı'nın gelişine vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

56. dakikada Fenerbahçe beraberlik golünü buldu. Şener Özbayraklı'nın sağ kanattan ortasına kale sahası önünde iyi yükselen Fernandao'nun kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 1-1.

61. dakikada savunmanın müdahalesiyle ceza sahası dışında topu önünde bulan Fernandao'nun sert vuruşunda kaleci topu kornere çeldi.

62. dakikada hızlı gelişen Teleset Mobilya Akhisarspor atağında Barbosa, topu rakip ceza sahası içine kadar taşıyarak soldan bindiren Miguel Lopes'in önüne bıraktı. Bu oyuncunun altıpasın solundan gelişine vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten auta gitti.

70. dakikada Teleset Mobilya Akhisarspor yeniden öne geçti. Sol kanattan Muğdat Çelik'in ortasında geriden gelen Sissoko'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.

75. dakikada sol kanattan Valbuena'nın kullandığı serbest vuruşta arka direkte Fernandao'nun kafa vuruşunda top yandan dışarı gitti.

79. dakikada soldan çizgiye inen Hasan Ali Kaldırım'ın ortasına altıpasta iyi yükselen Fernandao'nun kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

81. dakikada Teleset Mobilya Akhisarspor farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan Miguel Lopes'in ortasında arka direkte iyi yükselen Muğdat Çelik, topu penaltı noktası civarında bulunan Barbosa'ya indirdi. Bu oyuncunun kontrol ettikten sonra soluna çekerek yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 3-1.

86. dakikada Fenerbahçe farkı 1'e indirdi. Sol kanattan Hasan Ali Kaldırım'ın ortasında ön direkte De Souza'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-2.

90+6. dakikada Valbuena'nın uzaktan sert vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

Maçta başka pozisyon olmadı ve Teleset Mobilya Akhisarspor sahadan 3-2 galip ayrıldı.