Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan Akhisar Belediyespor'un düşme hattıyla arasındaki puan farkı 4'e indi. Daha önce 2 hafta düşme hattında kalan Akhisar Belediyespor, Beşiktaş mağlubiyetinin ardından 16. sıradaki Çaykur Rizespor'un 4 puan önünde yer aldı. Maç fazlasıyla 13. sırada bulunan Ege temsilcisi, lige verilen araya düşme hattındaki Kayserispor'un 8 puan önünde 20 puanla 10. sırada girmişti. Ligin ikinci bölümünde oynadığı 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi alan Ege temsilcisi, bu periyotta en az puan toplayan takımlardan biri oldu.
Akhisar ligin dibine demir attı
Süper Lig'de ikinci bölüme düşme hattıyla 8 puan farkla başlayan Akhisar, 21. haftanın ardından 16. sıradaki Çaykur Rizespor'un 4 puan önünde yer aldı
Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan Akhisar Belediyespor'un düşme hattıyla arasındaki puan farkı 4'e indi. Daha önce 2 hafta düşme hattında kalan Akhisar Belediyespor, Beşiktaş mağlubiyetinin ardından 16. sıradaki Çaykur Rizespor'un 4 puan önünde yer aldı. Maç fazlasıyla 13. sırada bulunan Ege temsilcisi, lige verilen araya düşme hattındaki Kayserispor'un 8 puan önünde 20 puanla 10. sırada girmişti. Ligin ikinci bölümünde oynadığı 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi alan Ege temsilcisi, bu periyotta en az puan toplayan takımlardan biri oldu.