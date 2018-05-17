Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
102091
ALTIN
184.622
DOLAR
4.4522
STERLİN
6.0188
EURO
5.2513
banner138

Akhisar mutlu bitiriyor

Geçen hafta aldığı galibiyetle Süper Lig'de kalmayı garantileyenAkhisarspor, yarın sezonun son maçında Osmanlıspor'u ağırlayacak

17 Mayıs 2018 Perşembe 13:53
Akhisar mutlu bitiriyor

Geçen hafta Kayserispor'u yenerek Spor Toto Süper Lig'de kalmayı garantileyen Teleset Mobilya Akhisarspor, yarın sezonun son maçında Osmanlıspor'u konuk edecek.

Ligde 33. haftada deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'u 2-1 yenerek puanını 39'a çıkaran Teleset Mobilya Akhisarspor, son haftaya averajla 12. sırada girdi. Deplasmandan aldığı 3 puanla ligde kalmayı garantileyen yeşil-siyahlı ekip, sezonu, ligden düşmesi kesinleşen Osmanlıspor maçıyla tamamlayacak.

Teleset Mobilya Akhisarspor, son 5 iç saha maçından sadece 1 puan alabildi. Spor Toto Akhisar Stadı'nda yarın saat 18.00'de başlayacak Teleset Mobilya Akhisarspor-Osmanlıspor maçını hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Teleset Mobilya Akhisarspor'da sarı kart cezalıları Ömer Bayram ve Olcan Adın'ın yanı sıra kırmızı kart cezası devam eden Milan Lukac yarın forma giyemeyecek.

İç sahada Osmanlıspor'a karşı galibiyeti yok

Rakibiyle Süper Lig'de 6. kez karşılaşacak Teleset Mobilya Akhisarspor, daha önceki 5 müsabakada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda 7 gol atan Ege temsilcisi kalesinde 6 gol gördü. Akhisarspor, iç sahadaki 2 müsabakada ise rakibini mağlup edemedi, birer beraberlik ve yenilgiyle sahadan ayrıldı.

AA

Son Güncelleme: 17.05.2018 14:13
Anahtar Kelimeler:
Teleset Mobilya AkhisarsporSÜPERLİGOsmanlısporFutbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aslan'a Avrupa müjdesi
Aslan'a Avrupa müjdesi
Pepe ve Babel, takımda kalacak mı?
Pepe ve Babel, takımda kalacak mı?
Beşiktaş'a ret, Mossoro'ya indirim
Beşiktaş'a ret, Mossoro'ya indirim
Tarihi başarının 18. yıl dönümü
Tarihi başarının 18. yıl dönümü
Buffon Juventus'a veda etti
Buffon Juventus'a veda etti
"Fenerbahçe'den teklif geldi"
"Fenerbahçe'den teklif geldi"
Aslan, Prandelli'ye servet ödeyecek
Aslan, Prandelli'ye servet ödeyecek
Son maç Karabük ile
Son maç Karabük ile
Çalımbay, Trabzon kararını verdi
Çalımbay, Trabzon kararını verdi

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim