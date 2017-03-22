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Akhisar Sağlam ile anlaştı

Tolunay Kafkas ile yollarını ayıran Akhisar, teknik direktörlük görevi için Ertuğrul Sağlam ile prensip anlaşmasına vardı

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Akhisar Sağlam ile anlaştı

Akhisar Belediyespor'da yeni teknik direktör belli oldu. Akhisar yönetimi deneyimli çalıştırıcı Ertuğrul Sağlam ile anlaşma sağladı. Sağlam 2015/16 sezonunda en son Bursaspor takımında görev almıştı. Ligde zor günler geçiren Akhisar ligde 27 puanla 15. sırada yer alırken son hafta deplasmanda Adanaspor'a 2-1'lik skorla mağlup olmuştu. (ajansspor)

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FutbolAkhisar BelediyesporErtuğrul Sağlam
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