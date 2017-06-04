Akhisar sezonu iyi bitirdi

Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonunu 48 puanla 7. sırada tamamlayan Akhisar Belediyespor 'un kulüp başkanı Hüseyin Eryüksel, "Bizim için ligde kalmak şampiyonluk." dedi.

Eryüksel, yaptığı açıklamada, Süper Lig'deki 5. sezonlarını 48 puanla tamamladıklarını ve bunun kendileri için rekor olduğunu söyledi. Gelecek sezonu da iyi geçirmek istediklerini kaydeden Eryüksel, şöyle konuştu: "Bizim için ligde kalmak şampiyonluk. Hoca değiştirmemize rağmen iyi bir sezonu geride bıraktık, özellikle son haftalarda başarılı sonuçlar aldık. Hoca değiştirmek kolay değil, buna rağmen ligde kalmayı başardık. Önümüzdeki sezon daha iyi olacağız inşallah. Bu sezon biraz sorun yaşadık, tahmin etmediğimiz şeyler oldu ancak biz de refleksimizi kontrol etmiş olduk. Demek ki kulüp olarak buna da dayanıklı bir yapımız var, buradan da başarıyla çıktık yani." Başkan Eryüksel, Süper Lig'deki 5. sezonlarında takımlarını seyirciyle buluşturamadıklarını belirterek, "İnşallah önümüzdeki sezon bunu başaracağız. Spor Toto sponsorluğunda devam eden Akhisar Stadımız ağustos ayında bitecek inşallah." ifadelerini kullandı.

Son haftalarda başarılı performans

Süper Lig'de 25. haftada küme düşmeme mücadelesi veren Adanaspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Akhisar Belediyespor, düşme hattının hemen üzerinde 27 puanla Çaykur Rizespor'un 7 puan önünde haftayı tamamladı. Bu haftadan sonra teknik direktör Tolunay Kafkas'ın yerine Okan Buruk'la anlaşan yeşil-siyahlı takım, son haftalarda çok başarılı sonuçlara imza attı. Okan Buruk yönetiminde son 9 haftada 6'sı üst üste olmak üzere 7 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Ege temsilcisi, sezonu 48 puanla 7. sırada bitirdi. 25. haftada attığı 18 golle, en az skor üreten takım konumundaki Akhisar Belediyespor, son 9 haftada ise 28 kez fileleri havalandırdı. Sezonu 46 golle tamamlayan Akhisar Belediyespor, Kasımpaşa ile ligde en fazla gol atan 8. ekip oldu.

İç sahada en başarılı ikinci sezonu

2016-2017 sezonunda 33. haftada 48 puana ulaşan ve 2015-2016'daki 46 puanlık performansını geride bırakan Akhisar Belediyespor, attığı 46 golle 2013-2014'teki 44 gol sayısını geçti. İç sahada son olarak Kardemir Karabükspor'a 3-2 mağlup olan ve 6 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Akhisar Belediyespor, Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynadığı 17 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 29 puana ulaştı. Ege temsilcisi iç sahada 2013-2014'te elde ettiği 31 puandan sonra en başarılı sezonunu geçirdi.