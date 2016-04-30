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Akhisar Sivas'a hazır

Spor Toto Süper Lig'de yarın Medicana Sivasspor'a konuk olacak Akhisar Belediyespor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı

30 Nisan 2016 Cumartesi 15:46
Akhisar Sivas'a hazır

Son çalışmasını teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde, Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde yapan Ege temsilcisi, akşam üstü hava yoluyla Sivas'a gidecek.

Deplasmanda Bursaspor'u mağlup ettikten sonra geçen hafta lider Beşiktaş'la berabere kalan Akhisar Belediyespor, yarın rakibini yenip, 5. sıra için iddiasını sürdürmek istiyor. Ege temsilcisinde kart cezalısı Caner Osmanpaşa'nın yanı sıra sakatlığı devam eden Onur Ayık forma giyemeyecek. Bu sezon ilk kez formasından uzak kalacak Caner Osmanpaşa'nın yerine İsmail Konuk'un mücadele etmesi bekleniyor. Rakibini ilk yarıda 1-0 mağlup eden Akhisar Belediyespor, Süper Lig'deki 4. sezonuna kadar galibiyet oranı olarak en yüksek yüzdeyi Sivasspor karşısında elde etti. Ege temsilcisinin Sivasspor'a karşı oynadığı maçlarda yüzde 57'lik galibiyet oranı bulunuyor.
Anahtar Kelimeler:
FutbolSpor Toto Süper LigMedicana SivassporAkhisar Belediyespor
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