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Akhisar, Trabzon'u karıştırıyor

Trabzonspor, 12 Mart Pazartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Akhisar karşısında 11 lig maçında sadece 3 galibiyet aldı

09 Mart 2018 Cuma 12:58
Akhisar, Trabzon'u karıştırıyor

Spor Toto Süper Lig'de 12 Mart Pazartesi günü deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacak Trabzonspor, rakibi önünde arzu ettiği sonuçları alamazken, Akhisarspor maçları sonrasında takımda 3 kez teknik direktör değişikliği yaşandı ve kulüpte bir kez genel kurul kararı alındı.

Ligin ilk yarısında Teleset Mobilya Akhisarspor maçında 6-1 mağlup olan ve teknik direktör değişimine giden Trabzonspor, 2012-2013 sezondan bu yana olmak üzere 6 sezondur ligde mücadele eden Ege temsilcisiyle 11 karşılaşma yaparken sadece 3 maçta galip geldi. Yeşil-siyahlılar ise Trabzonspor karşısında 5 kez galip gelirken 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bordo-mavililer, bu maçlarda 15 gol atarken kalesinde 21 gol gördü.

Başkan Şener, devam etmedi

Bordo-mavili ekibin, Süper Lig'de 2012-2013 sezonunun 28. haftasında Akhisarspor deplasmanındaki yenilgisinin ardından Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener ve yönetimi olağanüstü genel kurul kararı aldı. Başkan Şener, Trabzonspor'un söz konusu sezonda deplasmandaki 1-0'lık yenilgisi sonrası taraftarların tepkisiyle karşılaşırken mayıs ayı için olağanüstü genel kurul kararı alındı. Şener, genel kurulda aday olmayarak görevi bıraktı.

3 teknik adam ayrıldı

Karadeniz ekibinde, Akhisarspor maçlarının ardından teknik direktörler Mustafa Reşit Akçay, Vahid Halilhodzic ve Ersun Yanal ile yollar ayrıldı. 2013-2014 sezonunun 20. haftasında Trabzonspor'un, Hüseyin Avni Aker Stadı'nda rakibine 4-2 yenilmesinin ardından Mustafa Reşit Akçay, teknik direktörlük görevinden istifa etti. Bordo-mavililer, Akçay'ın yerine yardımcısı Hami Mandıralı ile yola devam etti.

Trabzonspor, 2014-2015 sezonunun 8. haftasında ise Ege temsilcisi ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Bu maç, teknik direktör Vahid Halilhodzic'in ligde çıktığı son karşılaşma oldu. Akhisarspor ve ardından UEFA Avrupa Ligi'nde 1-1 biten Lokeren maçlarının ardından Vahid Halilhodzic, görevinden ayrıldı. Bordo-mavili ekip, bu sezon 8. haftada Medical Park Stadı'nda Teleset Mobilya Akhisarspor'a 6-1 kaybetti. Maçın ardından teknik direktör Ersun Yanal'ın sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilerek Rıza Çalımbay, göreve getirildi.

Kadrosunda 7 eski Trabzonsporlu

Teleset Mobilya Akhisarspor'un kadrosunda daha önce Trabzonspor'da forma giymiş 7 futbolcu bulunuyor. Ege temsilcisinde Soner Aydoğdu, Paulo Henrique, Mustafa Yumlu, Olcan Adın, Caner Osmanpaşa, Kadir Keleş ve Fatih Öztürk, bir dönem Trabzonspor'da görev yapmıştı.

AA

Son Güncelleme: 09.03.2018 13:06
Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporSpor Toto Süper LigFutbol
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