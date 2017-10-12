Akhisar Trabzonspor’a ters geliyor

Süper Lig’in 8. haftasında Akhisarspor’u konuk edecek olan Trabzonspor, rakibine karşı bugüne kadar oynadığı 10 karşılaşmada 3 galibiyet elde ederken, 3 karşılaşma berabere bitti. Akhisarspor ise 4 mücadelede Trabzonspor’u yenmeyi başardı.

Süper Lig’de sıkıntılı günler geçiren Trabzonspor, kendisine ters gelen rakiplerden birini konuk edecek. Aytemiz Alanyaspor karşısında şok yenilgi yaşamasının ardından evinde bu kez Teleset Mobilya Akhisarspor’u konuk edecek olan Karadeniz ekibi, rakibi karşısında kaza yaşamak istemiyor. Teknik Direktör Ersun Yanal, zorlu maç öncesi takımın savunma bölgesinde sıkıntı yaşamamak için titiz bir çalışma yürütürken, oyuncularını ise hafta içinde yapılan çalışmalarda uyardı.

TRABZONSPOR’UN 5 TAKIMA ÜSTÜNLÜĞÜ YOK

Bordo-mavililerin Süper Lig’de 5 takıma karşı galibiyet üstünlüğü bulunmuyor. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’a karşı galibiyet sayısı olarak rakiplerinin gerisinde kalan Trabzonspor, bu ekiplerin yanı sıra Aytemiz Alanyaspor Akhisarspor’a karşı da galibiyet sayısı olarak geride kalmış durumda. Karadeniz ekibi, Beşiktaş ile oynadığı 125 maçta 52 yenilgi, 43 galibiyet ve 30 beraberlik elde ederken, Fenerbahçe karşısında 48 mağlubiyet, 35 beraberlik ve 37 galibiyet aldı. Galatasaray’la oynadığı maçlarda 40 kez kazanan Trabzonspor, rakibine ise 56 maçta kaybetti. 27 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Bordo-mavililerin, Aytemiz Alanyaspor’a karşı ise galibiyeti bulunmuyor. 3 maçta 2 yenilgi alan Karadeniz ekibi 1 maçtan ise beraberlikle ayrıldı. Bu hafta Akhisarspor’u konuk edecek olan Trabzonspor, rakibiyle bugüne kadar oynadığı 10 karşılaşmada 3 galibiyet ve 3 beraberlik alırken, 4 mücadelede sahadan puansız ayrıldı.