Akhisar yeni stadına kavuştu

Teleset Mobilya Akhisarspor, Süper Lig'in 19. haftasındaki Antalyaspor mücadelesiyle yapımı tamamlanan Spor Toto Akhisar Stadı'nda maçlarını oynamaya başlayacak.

Türkiye'deki tesisleşme hamlesinin en önemli adımları olan modern statlara bir yenisi daha eklendi. Süper Lig'e yükseldiği 2012-2013'ten bu yana müsabakalarını Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynayan Teleset Mobilya Akhisarspor, bundan sonra yeni stadında sahaya çıkacak. Akhisar ilçesinde yapımı tamamlanan Spor Toto Akhisar Stadı'nın ilk konuğu, 28 Ocak Pazar günü Antalyaspor olacak.

Yeni statlara bir yenisi ekleniyor

Spor Toto Akhisar Stadı ile 2010 yılından sonra yapılan ve Süper Lig maçlarının oynandığı stat sayısı 13'e çıkacak. Spor Toto Akhisar Stadı dışındaki Türk Telekom, Vodafone Park, Medical Park, Yeni 4 Eylül, Bursa Büyükşehir Belediye, Konya Büyükşehir Belediye, Antalya, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim, Bornova, Bahçeşehir Okulları, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has ve Yeni Malatya statları 2010'dan sonra tamamlanarak kulüplerin ve seyircilerin hizmetine sunuldu. Bu sezon Yeni Malatya Stadı, Bornova Stadı ve Yeni 4 Eylül Stadı'nın ardından Spor Toto Akhisar Stadı'nda da ilk kez Süper Lig maçı oynanacak.

Spor Toto Akhisar Stadı

Akhisar İlçe Stadı'nın kriterleri karşılamaması nedeniyle ilk 5,5 sezonda iç saha maçlarını Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynamak zorunda kalan yeşil-siyahlı takımın taraftarları, bu haftaya kadar her maç haftası Akhisar ilçesi ile Manisa 19 Mayıs Stadı arasındaki yaklaşık 50 kilometrelik mesafeyi kat etmek zorunda kalmıştı. Yapımına 2014'te başlanan ancak ihaleyi kazanan firmadan kaynaklı problemler nedeniyle inşaatı duran Akhisar Stadı'nda, Spor Toto'nun da desteğiyle tekrar çalışmalar başladı ve stat Türk futboluna kazandırıldı. Akhisar Belediyespor'un Yılmaz Atabarut Tesisleri karşısında yer alan stat, 12 bin 139 seyirci kapasiteli.

Rakip teknik direktör tanıdık

Teleset Mobilya Akhisarspor'un bu hafta konuk edeceği Antalyaspor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, Ege temsilcisiyle önemli başarılara imza atmıştı. Yeşil-siyahlı ekibi 2010-2011'de TFF 1. Lig'de tutan Hamzaoğlu, bir sonraki sezon takımı Süper Lig'e taşımıştı. Teleset Mobilya Akhisarspor'u Süper Lig'de 2 sezon çalıştıran Hamzaoğlu, 68 maçla yeşil-siyahlı takımla Süper Lig'de en uzun süre görev yapan teknik direktör konumunda bulunuyor.