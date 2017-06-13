Akhisar yeni stadına taşınıyor

Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunda 6. kez yer alacak olan Akhisar Belediyespor, yapımı devam eden Spor Toto Akhisar Stadı'nın tamamlanmasıyla rakiplerini bundan sonra evinde ağırlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de 2012-2013'ten itibaren yer alan Akhisar Belediyespor, Akhisar İlçe Stadı'nın kriterleri karşılamaması nedeniyle ilk 5 sezonda iç saha maçlarını Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynamak zorunda kaldı. Yeşil-siyahlı taraftarlar, müsabakalara gitmek için her maç haftası Akhisar ilçesi ile Manisa 19 Mayıs Stadı arasındaki yaklaşık 50 kilometrelik mesafeyi kat etmek zorunda kaldı. Sorunun çözümü için stat projesi hazırlandı ve yapımına da 2014'te başlandı ancak ihaleyi kazanan firmadan kaynaklı problemler nedeniyle inşaat durdu. Stat için tekrar yapılan ihalenin ardından spor kompleksinde çalışmalar da hızlandı. Çatı montajının devam ettiği 12 bin kişilik stat 2017-2018 sezonunda yeşil-siyahlı taraftarların hizmetinde olacak. Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı, yaptığı açıklamada, eski stadın kendilerine Süper Lig'e kadar hizmet ettiğini söyledi. Stadın istenilen kriterleri sağlayamaması üzerine yenisi için çalışmalara başladıklarını kaydeden Hızlı, şöyle konuştu: "Gençlik ve Spor Bakanlığı ile 2011'de takas protokolü yaptık, sonrasında ihalesi gerçekleştirildi. Maalesef ilk ihalemiz tam sonuçlanmadığı için feshedip, yenisini yaptık. Şu anda sürecimiz istediğimiz hızda devam ediyor. 5 sezon Manisa'da oynamak zorunda kaldık, şehir anlamında bir deplasman yaşadık. Orası da bizim ilimiz ama yine de Akhisar'da oynamak taraftarımız açısından önemli."

"5 sezon gerçekten yordu bizi"

Hızlı, Akhisarlıların son 5 sezondur büyük bir sabırla takıma destek olduğunu vurguladı. Taraftarlara teşekkür eden Hızlı, "Biz her müsabaka öncesi maçı kazanmakla ilgili dua ettiğimiz kadar maç dönüşünde inşallah hiçbirimize zarar gelmeden Akhisar'a dönmekle ilgili dua ediyorduk. Çünkü 50 kilometrelik bir mesafeyi gidip gelmek, aynı zamanda trafik açısından da bir risk. 5 sezon gerçekten yordu bizi." dedi. Stadın kendileri için çok önemli olduğuna işaret eden Hızlı, "Akhisar Belediyespor'un başarısı herkes tarafından örnek alınıyor. Bize sempatiyle bakıyorlar. Yeni stadın ekonomik olarak da katkısı olacaktır ama Akhisar Belediyespor'un Süper Lig'de olması şehrimizin marka değerini artırmıştır. İnşallah müsabakaları ilçede oynadığımızda şehrimiz daha da canlanacaktır." diyerek sözlerini tamamladı.