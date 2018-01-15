Akhisar, yeni stadında oynayacak

Süper Lig ekiplerinden Teleset Mobilya Akhisarspor, ikinci yarıda maçlarını yeni stadında oynayacak.

Süper Lig'de 2012-2013'ten itibaren yer alan Akhisarspor, Akhisar İlçe Stadı'nın kriterleri karşılamaması nedeniyle iç saha maçlarını Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynamak zorunda kaldı. Bu kapsamda stat projesi hazırlandı, yapımına da 2014'te başlandı ancak ihaleyi kazanan firmadan kaynaklı problemler nedeniyle inşaat durdu. Stat için tekrar yapılan ihalenin ardından spor kompleksinde çalışmalar da hızlandı. Yeşil-siyahlıların 2017-2018 sezonun ikinci yarısına, yapımı tamamlanan 12 bin kişilik statta devam etmesi için Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer öncülüğünde toplantı yapıldı.

Sağlık, güvenlik ve itfaiye kriterlerinden başarılı geçmesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) gözlemcisi de stada onay verdi. Teleset Mobilya Akhisarspor, ligin ikinci yarısındaki maçlarını, yeni stadında oynayacak. Manisa temsilcisinin yeni stadındaki ilk rakibi de Antalyaspor olacak.

Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı, yaptığı açıklamada, Akhisar Spor Toto Stadyumu'nun fiziki anlamda bittiğini söyledi. Stadın, Akhisar ölçeğinde yapılmış en büyük yatırım olduğunu belirten Hızlı, şöyle konuştu: "Gençlik ve Spor Bakanlığı ile 2011'de takas protokolü yaptık, sonrasında ihalesi gerçekleştirildi. İki aşamada tamamladık. Yaklaşık 100 milyon liralık bir yatırım oldu ve ülkemizin en iyi statlarından birini Türk sporuna kazandırdık. Süper Lig ve UEFA kriterleri dahil tüm donanımları uyguladık. TFF gözlemcisi de burada maç oynayabileceği konusunda görüş bildirdi. Stat 28 Ocak'taki Antalyaspor maçına hazır. Amacımız bu statta Akhisarsporumuzun daha başarılı olmasını sağlamak."