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Akhisar yeni stadında siftah yapıyor

Lig'de 10 maçtır galip gelemeyen Akhisarspor, Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki ilk müsabakasında yarın Antalyaspor'la karşılaşacak

27 Ocak 2018 Cumartesi 11:15
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Akhisar yeni stadında siftah yapıyor

Süper Lig'de 10 maçtır galip gelemeyen Teleset Mobilya Akhisarspor, Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki ilk müsabakasında yarın Antalyaspor'u konuk edecek.

Ligde 8. haftada Trabzonspor'u 6-1 mağlup ettikten sonra oynadığı 10 maçta galibiyet alamayan yeşil-siyahlı takım, bu müsabakalarda 4 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. Teleset Mobilya Akhisarspor, ligde 19. haftaya 20 puanla 12. sırada girdi. Antalyaspor ise 17 puanla 16. basamakta yer alıyor. Süper Lig'e çıktığı 2012-2013 sezonundan bu yana iç saha maçlarını Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynayan Ege temsilcisi, yapımı tamamlanan Spor Toto Akhisar Stadı'nda ilk maçına çıkacak. Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Teleset Mobilya Akhisarspor-Antalyaspor maçını hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

Ege temsilcisinde sakatlığı bulunan Kadir Keleş ile cezalı Dany Nounkeu, yarınki maçta forma giyemeyecek. Teleset Mobilya Akhisarspor'da Olcan Adın ile Soner Aydoğdu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligin ilk yarısında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan yeşil-siyahlı ekip, Süper Lig'de rakibiyle oynadığı 9 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Bu müsabakalarda 13 gol atan Ege temsilcisi, kalesinde 10 gol gördü.

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Anahtar Kelimeler:
AntalyasporFutbolSporSüper LigSÜPERLİGTeleset Mobilya Akhisarspor
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