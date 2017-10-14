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Akhisar zor deplasmanda

Bu sezon deplasmandaki 3 maçta sadece 1 puan alabilen Akhisar, yarın Trabzonspor'a konuk olacak

14 Ekim 2017 Cumartesi 14:55
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Akhisar zor deplasmanda

Süper Lig'de bu sezon deplasmanda galibiyeti bulunmayan Teleset Mobilya Akhisarspor, yarın Trabzonspor'a konuk olacak.

Milli maçlar arasından önce evinde Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Teleset Mobilya Akhisarspor, iç sahada 4'te 4 yapmasına rağmen dış sahada 3 maçta sadece 1 puan alabildi. Yeşil-siyahlılar ligde 8. haftaya 13 puanla 6., Trabzonspor ise 9 puanla 9. sırada girdi.

Ege temsilcisinde eksik futbolcu bulunmuyor.  Medical Park'ta saat 16.30'da başlayacak maçta hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

AA

Son Güncelleme: 14.10.2017 15:09
Anahtar Kelimeler:
FutbolSüper LigTeleset Mobilya AkhisarsporTrabzonspor8. Hafta Maçı
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