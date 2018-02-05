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Akhisarspor 12 maçtır kayıp

Akhisarspor, 8. haftadaki Trabzonspor galibiyetinin ardından oynadığı 12 maçta galibiyet alamadı

05 Şubat 2018 Pazartesi 12:19
Akhisarspor 12 maçtır kayıp

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 yenilen Teleset Mobilya Akhisarspor, ligde 8. haftadaki Trabzonspor galibiyetinin ardından 12 maçta 3 puana ulaşamadı.

Lige iyi bir başlangıç yapan yeşil-siyahlı ekip, ilk 8 haftada topladığı 16 puan ve averajla 3. sırada yer almasına rağmen daha sonra istediği sonuçları alamadı. Trabzonspor'u deplasmanda 6-1'lik skorla geçtikten sonra 12 maçta galibiyet alamayan Ege temsilcisi, bu maçlarda sahadan 5 beraberlik ve 7 mağlubiyetle ayrıldı. Bu süreçte sadece 5 puan toplayabilen Teleset Mobilya Akhisarspor, aynı periyotta 4 puana ulaşan Kardemir Karabükspor'dan sonra en başarısız ekip oldu. Ege temsilcisi, ligde 21 puan ve averajla düşme hattındaki Osmanlıspor'un 3 puan üzerinde 14. sırada yer alıyor.

Ligde en uzun süre galibiyet alamayan ekip konumunda bulunan yeşil-siyahlı ekip, 2014-2015'te 13 maçta galip gelememişti. O sezon 6. haftada Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup eden Ege temsilcisi, daha sonra çıktığı 13 maçta 6 beraberlik ve 7 yenilgi almıştı. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında 7 Şubat Çarşamba günü Kayserispor'a konuk olacak Teleset Mobilya Akhisarspor, ligde ise 11 Şubat Pazar günü Bursaspor'u ağırlayacak.

AA

Son Güncelleme: 05.02.2018 12:30
Anahtar Kelimeler:
Teleset Mobilya AkhisarsporSÜPERLİGGalibiyetFutbol
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