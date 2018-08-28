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Akhisarspor en kötü başlangıcını yaptı

Sezona TFF Süper Kupa'yı kazanarak başlayan Ege temsilcisi Akhisar, galip gelemediği ilk 3 haftada sadece 1 puan aldı

28 Ağustos 2018 Salı 16:37
Akhisarspor en kötü başlangıcını yaptı

Spor Toto Süper Lig'de galip gelemediği ilk 3 haftada sadece 1 puan alabilen Akhisarspor, ligdeki 7. yılında 3. haftalar itibarıyla en başarısız sezonunu geçiriyor. Sezon öncesinde TFF Süper Kupa'yı kazanarak önemli bir başarıya imza atan Akhisarspor, Süper Lig'e istediği gibi başlayamadı. Teknik direktör Safet Susic idaresinde ilk hafta Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan, ikinci haftada ise Çaykur Rizespor'la 1-1 berabere kalan yeşil-siyahlı ekip dün de Medipol Başakşehir'e 3-1 mağlup oldu. İlk 3 haftada 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Ege temsilcisi 3 gol atıp kalesinde 6 gol gördü. Akhisarspor, 1 puan ve averajla 16. sırada yer alıyor.

En kötü başlangıç

Süper Lig'de 7. sezonunu geçiren yeşil-siyahlı ekip, 3. haftalar itibarıyla en kötü sezon başlangıcını yaptı. Daha önce 2016-2017 sezonunda ilk 3 haftada 3 puan toplayan Akhisarspor'un ilk 3 haftada galip gelemediği başka sezon bulunmuyor. Geçen sezon namağlup geçtiği ilk 3 haftada 7 puana ulaşan yeşil-siyahlı ekip averajla 3. sırada yer almıştı. Akhisarspor, 3. haftada yine 7 puan topladığı 2014-2015'te ise averajla liderlik koltuğunda bulunmuştu.

Anahtar Kelimeler:
Akhisar
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