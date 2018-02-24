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Akhisarspor kendine geldi

Akhisarspor, Süper Lig'de son 3 maçını kazandı

24 Şubat 2018 Cumartesi 11:01
Akhisarspor kendine geldi

Teleset Mobilya Akhisarspor, Spor Toto Süper Lig'de 12 maç kazanamadıktan sonra üst üste 3 müsabakasını kayıpsız geçti.

Son 3 maçında Bursaspor'u 1-0, Kardemir Karabükspor ve Atiker Konyaspor'u 3-0 mağlup eden yeşil-siyahlı ekip, 23. haftada puanını 30 puana çıkardı. Atiker Konyaspor maçından önce ligin ikinci devresinde çıktığı 5 maçta attığı 6 golün 5'ini Türk oyunculardan bulan Teleset Mobilya Akhisarspor, dünkü karşılaşmada yabancı oyuncularıyla sevindi. Ara transfer döneminde Kardemir Karabükspor'dan transfer edilen ve dün 2 gol kaydeden Yevgen Seleznov, yeşil-siyahlı forma ile ligde 3. golüne ulaştı. Oyuna sonradan dahil olan Serginho ise Antalyaspor ve Trabzonspor müsabakalarından sonra 3. golüne imza attı.

270 dakikadır gol yemiyor

Ligde kalesinde son golü Kasımpaşa karşısında 90+4. dakikada gören yeşil-siyahlı ekip, son 3 maçta kalesini gole kapattı. Kalesinde 270 dakikadır gol görmeyen Ege temsilcisi, bu sezon Süper Lig'de toplamda 7 müsabakayı gol yemeden tamamladı. Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna devam eden Teleset Mobilya Akhisarspor, yarı final ilk maçında 27 Şubat Salı günü Galatasaray'ı konuk edecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Atiker KonyasporFutbolSpor Toto Süper LigSÜPERLİGTeleset Mobilya Akhisarspor
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