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Akhisarspor'un çehresini değiştirdi

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon 26. haftada Akhisarspor'da göreve gelen teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Akhisar, 16 maçta 34 puan topladı.

03 Ekim 2017 Salı 14:33
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Akhisarspor'un çehresini değiştirdi

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon 26. haftada Teleset Mobilya Akhisarspor'un başına geçen teknik direktör Okan Buruk, yeşil-siyahlı takımla 16 maçta 34 puan topladı.

Geçen sezon 25. haftanın ardından 18 golle ligin en az gol atan ekibi olan ve 27 puan ve averajla düşme hattının hemen üzerinde, Çaykur Rizespor'un 7 puan önünde yer alan Teleset Mobilya Akhisarspor, Okan Buruk'un göreve gelmesiyle çıkışa geçti. Ligde geçen sezon son 9 haftada 6'sı üst üste olmak üzere 7 galibiyet alan ve 21 puana ulaşan yeşil-siyahlı takım bu periyotta attığı 28 golle de ilk 25 haftalık gol performansını geçmişti. Bu sezon ilk 7 haftada 13 puana ulaşan yeşil-siyahlı ekip, Buruk yönetiminde ligde çıktığı 16 maçta 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Bu müsabakalarda 36 gol atan yeşil-siyahlı ekip, kalesinde ise 17 gol gördü.

Buruk en başarılı 3. isim

Okan Buruk, Süper Lig'de Akhisarspor'da görev yapan teknik direktörler içinde en başarılı isim konumunda bulunuyor. Okan Buruk'un Ege temsilcisinde görev yaptığı 16 maçlık periyotta Süper Lig'de kulüplerinde görev yapmayı sürdüren isimler içinde Buruk, en başarılı 3. isim oldu. Galatasaray'ın Igor Tudor'la 37, Beşiktaş'ın Şenol Güneş'le 36 puana ulaştığı 16 haftalık süreçte Okan Buruk ise Teleset Mobilya Akhisarspor'un başında 34 puan elde etti.

Son Güncelleme: 03.10.2017 14:49
Anahtar Kelimeler:
Teleset Mobilya AkhisarsporSporOkan Buruk
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