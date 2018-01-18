Akhisarspor yeni stadı için hazır

Süper Lig'de yer aldığı 2012-2013 sezonundan bu yana iç saha maçlarını Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynayan ve Akhisar ilçesindeki stadın tamamlanmasıyla artık karşılaşmalarını burada oynayacak Akhisar Belediyespor, yeni stadındaki ilk karşılaşma için gün saymaya başladı.

Akhisar Belediyespor Kulübü Başkanı Hüseyin Eryüksel, yaptığı açıklamada, Süper Lig'e çıkmalarından bu yana müsabakalarını oynadıkları Manisa 19 Mayıs Stadı'nda başarılı sonuçlar aldıklarını, Spor Toto Akhisar Belediye Stadı'nın tamamlanmasıyla maçlarını artık Akhisar'da oynayacaklarını belirtti. Manisa'da oynadıkları maçlarla Süper Lig'de kalıcı hale geldiklerini aktaran Eryüksel, şöyle konuştu: "Manisa'da her zaman iyi hatıralarımız olacak. Bundan sonra kendi stadımızda oynayacağız. İnşallah orada da başarılı sonuçlara imza atmak istiyoruz. Bizi Manisa'da da yalnız bırakmayan taraftarımızın yeni statta da yanımızda olacaklarını biliyoruz. Onlar Akhisar'dan Manisa'ya her maç gelip bize destek verdi, orada ortalama 2-3 bin seyirci ortalamasıyla mücadele ettik. Onlara daha fazla ihtiyacımız var. Süper Lig'deki Antalyaspor maçıyla kendi stadımızda yeni bir sayfa açacağız. Stadın yapımında bize destek olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Spor Toto Teşkilatı ve herkese teşekkür ederiz."

Hüseyin Eryüksel, Süper Lig'e iyi başladıklarını ancak sonunu getiremediklerini, ligin ikinci bölümünde sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu nedeniyle sorun yaşadıklarını belirterek, "En son maçlarımıza eksik oyuncuların çokluğu nedeniyle 15 kişi gidebildik. İkinci yarıda bu sorunları inşallah yaşamayacağız, daha sakin olacağız. Önümüzde oynanmamış 17 maç var. Bunlarda en iyi sonuçları alıp, ligi hak ettiğimiz yerde bitireceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Manisa 19 Mayıs Stadı'nda 114 karşılaşma

2012-2013'ten bu yana Süper Lig'de yer alan ve iç saha maçlarını Akhisar İlçe Stadı'nın kriterleri karşılamaması nedeniyle Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynayan Akhisar Belediyespor, Süper Lig'de ilk iç saha maçında 25 Ağustos 2012'de Gençlerbirliği ile karşılaşmıştı. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda Süper Lig'de 90, Türkiye Kupası'nda ise 24 olmak üzere toplam 114 karşılaşma oynayan yeşil-siyahlı ekip, bu müsabakalarda 48 galibiyet, 33 beraberlik ve 33 yenilgi aldı. Bu maçlarda 162 gol atan Ege temsilcisi, kalesinde 130 gol gördü.

Ege temsilcisi 2012-2013'ten bu yana 4 maçını Manisa 19 Mayıs Stadı dışındaki statlarda oynadı. 2012-2013'te bir lig maçını Kayserispor'la İzmir'deki Yeni Buca Stadı'nda, bir kupa müsabakasını ise Aydınspor 1923'le Akhisar İlçe Stadı'nda oynayan yeşil-siyahlı ekip, 2015-2016'da ise ligde karşılaştığı Mersin İdmanyurdu ve Medipol Başakşehir'i Balıkesir Atatürk Stadı'nda ağırladı. Teleset Mobilya Akhisarspor, Süper Lig'de 19. haftada 28 Ocak Pazar günü oynayacağı Antalyaspor maçını 12 bin 700 kişi kapasiteli Spor Toto Akhisar Belediye Stadı'nda oynayacak.