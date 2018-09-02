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Akhisarspor yine suskun

Süper Lig'deki 7. yılında en kötü sezon başlangıcını yapan Akhisarspor, 4. haftayı da galibiyetsiz geçti

02 Eylül 2018 Pazar 13:02
Akhisarspor yine suskun

Spor Toto Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor'la 1-1 berabere kalan Akhisarspor, 4. haftayı da galibiyetsiz tamamladı. Ligdeki 7. yılında en kötü sezon başlangıcını yapan yeşil-siyahlı ekip, 4. haftada da galibiyetle tanışamadı. Geride kalan 4 haftada 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrılan Akhisarspor, milli maçlar nedeniyle lige verilecek araya 2 puanla girdi. 2014-2015 sezonunda ilk 4 haftayı namağlup 10 puanla lider durumda geçen Akhisarspor, aynı periyotta 2017-2018'i 7, 2013-2014 ve 2015-2016'yı 6'şar, 2012-2013'ü 5 ve 2016-2017'yi ise 3 puanla kapatmıştı.

Regattin gollerini sürdürdü

Akhisarspor'un Osmanlıspor'dan transfer ettiği Adrien Regattin yeni takımıyla çıktığı ilk maçta gol sevinci yaşadı. Müsabakaya ilk 11'de başlayan Regattin, takımının beraberlik golüne imza attı. Eski takımı Osmanlıspor'la bu sezon Spor Toto 1. Lig'de 2 golü bulunan Regattin, bu golleri Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanan Balıkesirspor Baltok-Osmanlıspor maçında kaydetmişti.

Hem attıyor hem yiyor

İlk 4 haftada her maçta birer golü bulunan Akhisarspor, yine her müsabakada da kalesinde gol gördü. Yeşil-siyahlı ekipte Regattin'in dışında Elvis Manu, Yevgen Seleznov ve Mustafa Yumlu'nun birer golü bulunuyor. Akhisarspor, lige verilecek aradan sonra Süper Lig'in 5. haftasında MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Yeşil-siyahlı ekip, 20 Eylül Perşembe günü ise Akhisar'da UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk maçında Rus ekibi Krasnodar'ı ağırlayacak.

Anahtar Kelimeler:
Akhisarspor
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