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Akigo'da çifte mutluluk

Türkiye Kupası'nda ilk kez mutlu sona ulaştıktan sonra ligde dün Kayserispor'u 2-1 mağlup eden Akhisarspor, son hafta öncesinde ligde kalmayı başardı

15 Mayıs 2018 Salı 14:11
Akigo'da çifte mutluluk

Geçen hafta Diyarbakır'daki Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek büyük bir başarıya imza atan ve UEFA Avrupa Ligi'ne doğrudan gruplardan katılma hakkı kazanan Teleset Mobilya Akhisarspor, Spor Toto Süper Lig'de kalmayı da Kayserispor galibiyetiyle garantiledi. Kayserispor karşısında alacağı 1 puanla bile ligde kalmayı garantileyecek yeşil-siyahlı ekip, deplasmandan 2-1'lik galibiyetle döndü.

Ege temsilcisi rakibine yenilseydi son haftaya düşme korkusuyla girecek ve Osmanlıspor'la oynayacağı müsabakada alacağı olası bir mağlubiyetle lige veda edecekti.

Düşme hattına gerilemedi

Bu sezon hiç düşme hattına gerilemeyen yeşil-siyahlı ekip 18. haftayı 20 puanla düşme hattının 3 puan önünde geçti. Daha sonra yakaladığı 4 maçlık galibiyet serisiyle 24. haftada puanını 33'e yükselten Teleset Mobilya Akhisarspor, düşme hattıyla puan farkını 12'ye kadar çıkardı. Ancak daha sonra yine istediği sonuçları alamayan yeşil-siyahlı ekibin düşme hattıyla puan farkı 30. haftada tekrar 3 puana geriledi.

Kayserispor karşılaşmasını kazanarak Osmanlıspor'la puan farkını 6'ya çıkaran yeşil-siyahlı ekip, lige tutundu. Ege temsilcisi gelecek yıl Süper Lig'de 7. kez mücadele edecek.

Dış sahada son 2 sezonu geçemedi

Kayserispor maçıyla bu sezonki dış saha maçlarını tamamlayan yeşil-siyahlı ekip, deplasmandaki 17 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 yenilgiyle 17 puan topladı. Teleset Mobilya Akhisarspor, bu maçlarda 24 gol atıp kalesinde 29 gol gördü.

Deplasmanda topladığı 17 puanla son 2 sezondaki performansının gerisinde kalan yeşil-siyahlı ekip Süper Lig'deki ilk sezonunda deplasmanda 22 puana ulaşmıştı. 2015-2016 ve 2016-2017'de 19 puan toplayan Teleset Mobilya Akhisarspor, bu sezonki 17 puanla 2014-2015'teki 15 ve 2013-2014'teki 13 puanlık performanslarını geride bıraktı.

AA

Son Güncelleme: 15.05.2018 14:21
Anahtar Kelimeler:
Teleset Mobilya AkhisarsporSÜPERLİGSporFutbol
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