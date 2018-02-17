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Akigo deplasmanda zorlanıyor

Akhisarspor, Süper Lig'in 22. haftasında yarın Kardemir Karabükspor'la karşılaşacak

17 Şubat 2018 Cumartesi 13:24
Akigo deplasmanda zorlanıyor

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda 7 maçtır kazanamayan Teleset Mobilya Akhisarspor, yarın Kardemir Karabükspor'a konuk olacak.

Ege temsilcisi, saat 13.30'da başlayacak ve hakem Volkan Bayarslan'ın yöneteceği müsabakada Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda Kardemir Karabükspor'la karşı karşıya gelecek. Ligde geçen hafta Bursaspor'u 1-0 yenerek 12 maçlık galibiyet hasretini bitiren yeşil-siyahlı ekip, 22. haftaya 24 puanla 12. sırada girdi. Kardemir Karabükspor ise 12 puanla son sırada yer alıyor.

Bu sezon tek dış saha galibiyetini Trabzonspor karşısında 6-1'lik sonuçla alan Ege ekibi, son 7 deplasmanda sahadan 2 beraberlik ve 5 yenilgi ile ayrıldı. Teleset Mobilya Akhisarspor'da cezalı Serginho'nun yanı sıra sakatlığı bulunan Kadir Keleş yarınki maçta forma giyemeyecek.

AA

Son Güncelleme: 17.02.2018 13:39
Anahtar Kelimeler:
Teleset Mobilya AkhisarsporSÜPERLİGSpor Toto Süper LigKardemir Karabükspor
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