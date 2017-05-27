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Akın akın Antep'e gidiyorlar

Süper Lig'de yarın oynanacak Gaziantepspor-Beşiktaş maçı için yolcuların talebi nedeniyle havayolu şirketleri bu kente ek seferler yapacak

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Akın akın Antep'e gidiyorlar
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın oynanacak Gaziantepspor-Beşiktaş maçı için artan talebi de dikkate alan havayolu şirketleri, Gaziantep'e ek seferler koydu. Zirve mücadelesi veren siyah-beyazlı takımın şampiyonluk turu atmak için sahaya çıkacağı mücadele için Gaziantep deplasmanına gidecek Beşiktaşlı taraftarlar, planlanan normal seferlere yoğun ilgi gösterdi. Mevsim nedeniyle uçuşların doluluk oranlarının yüksek olmasını göz önünde bulunduran şirketler ise talep fazlalığı nedeniyle ek seferler yapacak. Bu kapsamda Türk Hava Yolları (THY),  Atatürk Havalimanı çıkışlı rutin uçuşlarının yanı sıra yarın saat 11.30, 12.45, 13.20, 13.30 ve 14.00'te, Sabiha Gökçen Havalimanından ise saat 12.00, Gaziantep'e sefer düzenledi. Anadolujet ise Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yarın saat 06.55 Gaziantep'e ek sefer gerçekleştirecek. Havayolu şirketlerinin maçın ardından İstanbul'a dönecek yolcuları da dikkate alarak, bu güzergaha ek uçuşlar düzenleyeceği öğrenildi.
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STSLGaziantepsporGalatasaray
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