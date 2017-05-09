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Akyazı'nın çatısı rüzgara dayanamadı

Trabzonspor Medical Park Arena’nın çatısında kullanılan malzemeler rüzgara dayanamadı

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Akyazı'nın çatısı rüzgara dayanamadı

Trabzon’da gece saatlerinde çıkan rüzgar Trabzonspor’un yeni stadını da etkiledi. Trabzon’un Akyazı mevkiinde bulunun Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde çatı sistemi ile Türkiye’de bir ilk olan Medical Park Arena’da gece saatlerinde çıkan rüzgar sonucu akıllı çatı sisteminde bulunan membranlar rüzgara dayanamadı. 18 Aralık 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan 41 bin 461 kişilik kapasitesi bulunan stadın şeffaf, kendini temizleme özelliğine sahip membranlardan 3 tanesi şiddetli rüzgar sonucu uçtu. Membranların bordo-mavili takımın evinde oynayacağı ilk maça kadar yetiştirilmesi için çalışmalara başlanacağı öğrenildi.

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