Alanya evinde zorlanmadı

Süper Lig’in 7. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Gençlerbirliği konuk etti. Mücadele 4-1’lik ev sahibi takımın üstünlüğüyle tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada sol kanatta topla buluşan Nsakala rakibine attığı vücut çalımından sonra topu ceza sahasına ortaladı. Vagner Love’ın arka direğe aktardığı topla buluşan MBilla ayağının ucuyla vurduğu meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

20. dakikada Emre’nin uzun pasında topla buluşan Fernandes, rakibini geçip kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0

43. dakikada M’Billa’nın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Emre Akbaba’nın zor pozisyonda vuruşunda top kaleciden geri döndü.

58. dakikada orta alanda topa sahip olan Emre Akbaba ara pasında topu ceza sahası önünde bekleyen Vagner Love aktardı. Gençlerbirliği savunmasının ofsayt beklentisiyle duraksadığı sırada topla buluşan Vagner Love, kaleciyi de çalımlayarak topu ağlarla buluşturdu. 3-0

64. dakikada atağa kalkan Gençlerbirliği oyuncuları, topu ceza sahası önünde Khalili ile buluşturdu. Açısını düzelterek kaleye sert bir şut gönderen Khalili’nin topuna kaleci Remy Riou müdahale etti. Riou’dan dönen topu ise Ahmet İlhan Özek tamamladı. 3-1

74. dakikada Gençlerbirliği atağında ceza sahasına gönderilen topa Ahmet İlhan ile Aytemiz Alanyasporlu Tzavellas koşu yaptığı sırada Tzavellas’ın rakibine yaptığı müdahale sonrası hakem Halil Umut Meler oyunu durdurarak Tzavellas’a kırmızı kart göstererek soyunma odasına gönderirken, top auta çıktığı için penaltı vermedi.

89. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Vagner Love, üç Gençlerbirliği oyuncusunun arasında kaldı. Mücadeleyi bırakmayan Love, karambolde yükselen topa röveşata vuruş yaparak, topu kalecinin de üzerinden aşırtmayı başardı. Top ağlarla buluştu. 4-1

KÜNYE

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Halil Umut Meler x, Alpaslan Dedeş xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx

Alanyaspor: Remy Riou xx, Efecan Karaca xxx (Fofana dk. 81 x), Maniatis xx, Mbilla xxx (Sackey dk. 71 x), Emre Akbaba xx, N’sakala xxx, Welinton Souza Silva xxx, Tzavellas xxx, Fernandes xxxx (Emre Nefiz dk. 78 x), Taha Yalçıner, Vagner Love xxx

Yedekler: Haydar Yılmaz, Ufuk Ceylan, Berkan Emir, Birol Parlak, Lungu

Teknik Direktör: Safet Susic

Gençlerbirliği: Hopf xx, Uğur Çiftçi xxx (Halil İbrahim Pehlivan dk. 82 x), Palitsevich xx, Scekic xx, Luccas Claro xx, Kamal Issah xx (Vedat Muriç dk. 53 x), Serdar Özkan xxx, Anthony Rantie xx, Skuletic xx (Ahmet İlhan Özek dk. 45 x), Khalili xx, Zeki Yavru xx

Yedekler: Nihat Şahin, Elvis Manu, Marko Milinkovic, Ndiaye, Alper Uludağ, Orhan Şam, Mehmet Taş

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Gol: Mbilla (dk. 8), Fernandes (dk. 20), Vagner Love (dk. 58), Vagner Love (dk. 89) (Alanyaspor), Ahmet İlhan Özek (dk. 64) (Gençlerbirliği)

Kırmızı kart: Tzavellas (dk. 74) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Tzavellas, Vagner Love (Alanyaspor), Uğur Çiftçi, Khalili, Serdar Özkan, Zeki Yavru (Gençlerbirliği)